Na dobre i na złe, odcinek 1005: Mario dzięki mafii załatwi ochronę dla Niny i Blanki. Nie przewidzi jednego - ZDJĘCIA

Mario zorganizuje ochronę dla Blanki i Niny w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"

Po dramatycznych wydarzeniach związanych z porwaniem i chorobą Niny Milewscy nie będą mogli pozwolić sobie na chwilę nieuwagi. Dziewczynka powoli zacznie dochodzić do siebie po operacji, a Blanka nie będzie odstępować jej nawet na krok. Mario również postanowi działać. W 1005 odcinku "Na dobre i na złe" wykorzysta znajomości w środowisku mafijnym, by zapewnić ochronę córce i jej matce. Będzie chciał mieć pewność, że Zuza nie dostanie się ponownie do dziewczynki.

Zuza będzie udawała pacjentkę, by dostać się do Niny

Tymczasem porywaczka nie zrezygnuje ze swojego planu. Nadal będzie chciała wywieźć Ninę za granicę, a zgromadzone wcześniej pieniądze pozwolą jej myśleć o ucieczce. Dlatego Zuza ponownie pojawi się w Leśnej Górze. Żeby nie wzbudzać podejrzeń, będzie udawała pacjentkę i w ten sposób spróbuje dostać się w pobliże dziewczynki. W końcu jej zachowanie zwróci uwagę policjantów prowadzących śledztwo. Do tej pory śledczy koncentrowali się przede wszystkim na przeszłości Maria, ale teraz zainteresują się również Zuzą. Kobieta nie zamierza jednak łatwo odpuścić i będzie wypatrywała okazji, by ponownie porwać dziecko.

Blanka nie pozwoli odebrać sobie córki w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"

Dodatkowa ochrona zapewniona przez Maria ma zabezpieczyć rodzinę przed kolejnym atakiem Zuzy. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie całkowicie minie. Porywaczka będzie próbowała uśpić czujność otoczenia i wykorzystać każdą chwilę, gdy Nina zostanie bez bezpośredniej opieki. Tym razem Blanka nie zamierza jednak popełnić błędu. Po tym, co przeszła jej córka, zrobi wszystko, by nie dopuścić do kolejnego porwania.

Kiedy 1005 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1005 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 18 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2