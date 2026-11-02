Na dobre i na złe, odcinek 1006: Zuza znów porwie Blance córkę! Sprytnie wykorzysta zamieszanie w szpitalu i zabierze Ninę

Porywaczka Niny wyczeka odpowiedni moment w szpitalu w 1006 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1006 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza nie odpuści i notorycznie będzie wracać do szpitala w Leśnej Górze, gdzie w końcu wylądowała uprowadzona przez nią Nina. Tym bardziej, że córka Milewskich była już w tak złym stanie, że konieczna okazałą się hospitalizacja i natychmiastowa operacja, którą na szczęście dziewczynka przeżyje. Jednak będzie potrzebować chwili czasu, aby do siebie dojść, co oczywiście będzie obserwować jej porywaczka.

Zwłaszcza, że w 1006 odcinku "Na dobre i na złe" nie zrezygnuje z planów wywiezienia Niny za granicę i rozpoczęcia tam nowego życia z córką Blanki i Maria (Pola Gonciarz). Szczególnie, że w końcu zbierze na to pieniądze, a dziewczynka wreszcie dojdzie do siebie. A gdy wreszcie nadarzy się ku temu dogodna okazja, to nie omieszka z niej nie skorzystać!

Zuza znów porwie córkę Blanki w 1006 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1006 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza wykorzysta zamieszanie, do którego dojdzie w trakcie szkolenia z nagłych sytuacji, prowadzonego przez Kingę (Magdalena Kumorek) i Falkowicza (Michał Żebrowski). Porywaczka, udając zatroskaną przyjaciółkę Blanki, zdoła dostać się do sali jej córki i tym razem już ponownie ją zabrać.

Jednak to szkolenie w 1006 odcinku "Na dobre i na złe" wcale nie pójdzie w las! Wszystko przez to, że ochroniarz, wynajęty dzięki mafijnym znajomościom Mario, zauważy, jak urabiająca go wcześniej Zuza ucieka z dzieckiem Blanki! Milewska od razu zostanie o tym poinformowana i to ona ostatecznie powstrzyma "przyjaciółkę" przed kolejnym uprowadzeniem swojego dziecka!

Blanka udaremni plan "przyjaciółki" w 1006 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1006 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka przejmie córkę z rąk chorej psychicznie Zuzy i ją od niej zabierze. Milewska nie będzie chciała słuchać wyjaśnień porywaczki, która zostanie z ochroniarzem. Czy w końcu zapłaci za to, co zrobiła?

Czy w 1006 odcinku "Na dobre i na złe" koszmar Milewskich wreszcie dobiegnie końca? Czy Zuza już nie będzie stanowić niebezpieczeństwa dla ich córki? A może znów jej się upiecze? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 1006 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1006 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 25 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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Na dobre i na złe. Julka rozpozna Ninę. Blanka wreszcie odzyska córkę, ale porywaczka Zuza nie odpuści