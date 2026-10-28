Na dobre i na złe, odcinek 1005: Nieobliczalna Zuza drugi raz porwie córkę Blanki? Bez trudu dostanie się do Niny po operacji - ZDJĘCIA

Porywaczka Zuza będzie chciała odzyskać Ninę w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Nina powoli zacznie dochodzić do siebie po poważnej operacji mastoidektomii. Porwana przez Zuzę dziewczynka będzie już w tak złym stanie, że konieczny okaże się pilny zabieg, bo dojdzie już do szeregu powikłań. Na szczęście, operacja córki Milewskich się powiedzie, a dziecko zacznie wracać do zdrowia ku ogromnej uciesze porywaczki.

Tym bardziej, że w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza nie zrezygnuje ze swojego chorego pomysłu wywiezienia córki Blanki i Maria (Marcin Korcz) za granicę. Zwłaszcza, że już zgromadzi na to środki i tak naprawdę będzie czekać już na Ninę, którą będzie mogła zabrać po raz drugi. Szczególnie, że także zjawi się w szpitalu!

Blanka i Mario zapewnią córce ochronę w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1005 odcinku "Na dobre i na złe" porywaczka Niny konsekwentnie będzie wracała do Leśnej Góry, udając pacjentkę. Tym bardziej, że w ten sposób będzie najbliżej Niny i będzie mogła obserwować ją i jej bliskich, którzy tym razem postanowią nie odstępować jej na krok.

W 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka będzie niemal cały czas z dzieckiem, a Mario, korzystając ze swoich mafijnych znajomości, załatwi im nawet ochronę. Szczególnie, że porywaczka będzie wciąż na wolności, a Milewscy nie będą świadomi tego, że jest ona bliżej niż mogłoby się wydać, bo będzie nią właśnie Zuza!

Przyjaciółka Blanki uśpi czujność ochroniarza w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"!

Co prawda, w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" policjanci wreszcie zwrócą uwagę na przyjaciółkę Blanki, a nie tylko na przeszłość Maria, wokół której wiecznie będą się kręcić. Ale to nie będzie dobry trop, z czego w końcu zdadzą sobie sprawę. Dlatego zaczną skupiać się na Zuzie. Zwłaszcza, że będzie się ona kręcić wokół Niny.

Tyle tylko, że w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" nie zdołają jej upilnować. Podobnie z resztą jak ochroniarz, wynajęty przez Maria, którego Zuza zacznie ugadywać. Aż w końcu nadarzy jej się okazja, że Nina nie będzie pilnowana ani przez Blankę, ani przez niego i wkroczy do jej sali! Czy znów ją porwie? A może jeszcze z tym poczeka, aby uśpić czujność i policji?

Szczególnie, że do drugiego porwania, tym razem ze szpitala i tak dojdzie, tylko jeszcze nie wiadomo, kiedy! Ale pewnym jest, że tym razem ta sztuka jej się nie uda! I choć Zuzie uda się ominąć zaskoczonego ochroniarza, który nie będzie jej o to podejrzewał, to ostatecznie na drodze stanie jej sama Blanka, która po raz drugi nie pozwoli sobie odebrać dziecka!

Kiedy 1005 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1005 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 18 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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Na dobre i na złe ZWIASTUN. Mario zostanie porwany przez mafię, a Zuza ucieknie z uprowadzoną Niną.