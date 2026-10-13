Na dobre i na złe, odcinek 1004: Porywaczka Niny zjawi się w szpitalu! Zuza uda pacjentkę, aby znów zabrać Blance córkę

Chora psychicznie Zuza znów zaatakuje w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1004 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza nie odpuści, póki nie wywiezie córki Blanki za granicę. Co prawda, choroba Niny mocno pokrzyżuje jej plany, bo w pewnym momencie z córką Milewskich będzie już tak źle, że dziewczynka w końcu wyląduje na SOR-ze w Leśnej Górze, gdzie od razu rozpozna ją Julka (Aleksandra Hamkało). Córka Blanki wróci do swojej matki, ale nie na długo, bo jej porywaczka wciąż będzie się czaić.

Tym bardziej, że w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza wciąż pozostanie na wolności, bo nikt nie będzie wiedział, że to tak naprawdę ona porwała Ninę. Szczególnie, że kobieta będzie się bardzo dobrze kamuflować i niczym się nie zdradzi, dzięki czemu wciąż będzie mieć swobodny dostęp do dziecka.

Porywaczka Niny ruszy za nią do szpitala w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"!

Zwłaszcza, że w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" także zjawi się w Leśnej Górze, gdzie będzie udawać pacjentkę. Ale tak naprawdę będzie obserwować, co dzieje się z Niną, aby w dogodnym momencie znów mogła ją porwać i wreszcie wywieźć za granicę. Tym bardziej, że dopiero tam mogłaby się czuć z nią w pełni bezpiecznie.

W 1004 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza nie będzie zważała na stan Niny, która po porwaniu przez nią będzie wymagała pilnej operacji. Szczególnie, że będzie w naprawdę złym stanie. Jednak to dla chorej psychicznie kobiety nie będzie mieć żadnego znaczenia, bo będzie liczyło się wyłącznie wykonanie jej chorego planu.

Przyjaciółka Blanki znów spróbuje porwać jej córkę w "Na dobre i na złe"!

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" porywaczka Niny wreszcie dopnie swego i po raz kolejny spróbuje uprowadzić dziecko. Zuza zakradnie się do sali dziecka, po czym wyjmie ją z łóżeczka i postara się uciec z nią ze szpitala. Nie patrząc na to, że jest tam ochroniarz, kamery, czy ludzie, czego za pierwszym razem nie było.

Dlatego ostatecznie w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" kolejne porwanie Niny nie dojdzie do skutku, bo w ślad za Zuzą ruszy ochroniarz. Ale finalnie to Blanka udaremni plany Zuzy i odbierze jej swoją córkę z rąk na szpitalnym korytarzu.

Kiedy 1004 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1004 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 4 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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