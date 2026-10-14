Na dobre i na złe, odcinek 1002: Porwanie Mario! Po córce Blanka straci i męża - ZDJĘCIA

Mario zostanie uprowadzony z ulicy w 1002 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1002 odcinku "Na dobre i na złe" dramaty nie będą opuszczać Milewskich. Wszystko przez to, że w ich rodzinie dojdzie do kolejnego porwania, bo tuż po Nince, uprowadzony zostanie i Mario. Mąż Blanki, jak podaje swiatseriali.interia.pl, zostanie zaatakowany w pustej uliczce w czasie powrotu do domu. Nagle podbiegnie do niego dwóch potężnych mężczyzn, którzy chwycą go za ręce i siłą zaczną prowadzić w stronę samochodu.

- Nie szarp się, to nic ci nie zrobimy - odezwie się jeden z nich.

Ale oczywiście, w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" Mario ich nie posłucha i za wszelką cenę spróbuje im się wyrwać. Jednak nie będzie miał z nimi żadnych szans, dzięki czemu gangsterzy z łatwością wepchną go do samochodu, po czym odjadą z piskiem opon.

Dawny wspólnik porwie Milewskiego w 1002 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1002 odcinku "Na dobre i na złe" bandyci dowiozą Milewskiego do niewielkiego pomieszczenia, gdzie już będzie czekał na niego jeden z jego dawnych wspólników. Wówczas Mario ostro się wścieknie, gdyż uzna, że można było to przecież inaczej załatwić.

- Nie mogłeś po prostu zadzwonić i powiedzieć, że chcesz porozmawiać? Po co ta szopka? - spyta go Milewski.

- Co ty znowu wyprawiasz? - odpowie mu pytaniem na pytanie.

- Nie wiem, o czym mówisz... Od dawna nie wchodzę wam w paradę! - przypomni mu Mario.

W tym momencie w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" gangster opowie mu o nagłym zainteresowaniu się nim i jego ludzi przez policję. Wówczas Mario przyzna mu, że ma to związek z porwaniem jego córki, a były wspólnik zapewni go, że nie ma z tym nic wspólnego.

- Policja się kręci. Obserwują mnie. Chłopaków. Wypytują - przyzna mu gangster.

- To nie ma nic wspólnego z twoimi interesami… - wyjaśni mu Milewski.

- Wczoraj stali pod magazynem! - uświadomi go były wspólnik.

- Ktoś porwał moją córkę - powie mu Mario.

- Nie mam z tym nic wspólnego! - przyzna bandzior.

- Sprawdzają moją przeszłość. Mogli niechcący zahaczyć o ciebie… - wyjaśni Milewski.

Gangster postawi mężowi Blanki ultimatum w 1002 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" będzie miał wobec byłego kumpla jedno żądanie. A mianowicie, aby zdjął z nich zainteresowanie policji. Tyle tylko, że Mario nie będzie mu w stanie tego obiecać, bo przecież nie będzie miał na to wpływy. Ale mężczyzna nie będzie miał zamiaru z nim na ten temat dyskutować, co da mu jasno do zrozumienia.

- Przykro mi z powodu córki... Ale tak masz to załatwić, żeby się tu nikt nie kręcił! - nakaże mu mężczyzna.

- Nie mam wpływu na to, jak policja prowadzi śledztwo - uświadomi go Mario.

- Nie tylko ja jestem tą sytuacją... zdenerwowany. Raz ci się udało wywinąć, ale nie masz siedmiu żyć - ostrzeże go dawny wspólnik.

W tej chwili w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" mężczyzna przywoła swoich ochroniarzy, a Mario zda sobie sprawę, że były wspólnik wcale nie żartuje, a dalsza dyskusja z nim nie ma żadnego sensu. Na szczęście, bandyci wypuszczą Milewskiego, ale w jego sytuacji to niestety wcale nie będzie dobra wiadomość...

Kiedy 1002 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1002 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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