Na dobre i na złe, odcinek 1004: Blanka i Mario odzyskają córkę! To Julka rozpozna Ninę w małej pacjentce "Zosi" - WIDEO

Porwana Nina wyląduje na SOR-ze w Leśnej Górze w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1004 odcinku "Na dobre i na złe" wreszcie nastąpi przełom w sprawie porwania Niny! Wszystko przez to, że córka Blanki i Maria w końcu się odnajdzie i to na dodatek "sama". Zdradzamy, że chora córka Milewskich wyląduje na SOR-ze w Leśnej Górze, gdzie od razu rozpozna ją Julka. Oczywiście, Burska od razu zawiadomi o tym matkę dziewczynki, która przybiegnie tam jak na skrzydłach.

Tym bardziej, że w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" to faktycznie okaże się jej córka. Stęskniona Blanka od razu chwyci Ninkę w ramiona, ale miłe chwile niestety wcale nie potrwają długo. Wszystko przez to, że odnaleziona Nina wcale nie będzie zdrowa...

Chora córka Blanki i Maria wciąż będzie w niebezpieczeństwie w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1004 odcinku "Na dobre i na złe" Nina od razu trafi pod opiekę najlepszych specjalistów. Córką Milewskich zajmie się Aleś (Paweł Małaszyński), który niestety nie będzie miał dla nich dobrych wieści. A to dlatego, że po porwaniu dziewczynka będzie wymagała pilnej operacji.

A co gorsza, dla niej i jej rodziców w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" niebezpieczeństwo dalej będzie się czaić, bo porywaczka ich córki pozostanie na wolności. Zwłaszcza, że Blanka jeszcze wciąż nie będzie wiedziała, że to Zuza (Aurora Lipartowska) stoi za porwaniem jej dziecka, bo nie rozpozna ją na nagraniach z monitoringu.

Czy Zuza znów porwie Ninę w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"?

Dlatego w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" jej przyjaciółka jak gdyby nic zjawi się w szpitalu, gdzie będzie udawać chorą, aby być jak najbliżej Niny. Szczególnie, że wciąż będzie miała w planie wywieźć dziewczynkę za granicę i to nawet w jej fatalnym stanie, bo już gdy dziewczynka zacznie chorować, to Zuza nie przestanie zbierać pieniędzy na ich ucieczkę.

Ale czy w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" będzie miała w ogóle kogo zabierać? Czy Nina przeżyje porwanie przez Zuzę? Czy w ogóle dojdzie do operacji córki Milewskich? A może porywaczka wszystkich uprzedzi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 1004 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1004 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 4 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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Na dobre i na złe. Blanka odzyska Ninę, ale porywaczka jej córki wciąż będzie się czaić w pobliżu

Na dobre i na złe. Julka rozpozna Ninę. Blanka wreszcie odzyska córkę, ale porywaczka Zuza nie odpuści