Na dobre i na złe, odcinek 1004: Odnaleziona Nina przejdzie poważną operację! Do takiego stanu doprowadzi ją porywaczka Zuza - ZDJĘCIA

Poważnie chora Nina przejdzie operację w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1004 odcinku "Na dobre i na złe" do Leśnej Góry przyjdzie karetka z 13-miesięczną dziewczynką, zgłoszoną jako Zosia. Ratownicy przywiozą ją na SOR odwodnioną, z wysoką gorączką i ostrym zapaleniem ucha środkowego.

- Gdzie jej rodzice? - spyta Julka Burska (Aleksandra Hamkało), na co w odpowiedzi usłyszy, że kobieta, która przyprowadziła dziecko do przychodni, zniknęła przed przyjazdem pogotowia.

Ale mimo tego w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" Burska od razu postanowi zbadać dziewczynkę. I słusznie, bo kobieta, o której będzie mowa wcale nie będzie jej matką, a porywaczką, bo jak tylko Julka nachyli się nad dziewczynką, to od razu rozpozna w niej Ninę!

- Wydaje mi się, że to… - szepnie Julka, mając na myśli oczywiście zaginioną córkę Blanki.

Radość Blanki z odnalezienia Niny nie potrwa długo w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1004 odcinku "Na dobre i na złe" Julka od razu zaalarmuje o swoim odkryciu Blankę i ściągnie ją na SOR. A Milewska od razu skontaktuje się i z mężem Mario (Marcin Korcz) i nagra mu się na pocztę. Szczególnie, że Burska prawidłowo rozpozna dziecko, bo jak tylko lekarka się u niej zjawi, to od razu rozpozna Ninę!

- Mariusz! Przyjedź do szpitala! Chyba Nina się znalazła! - nagra mu się Blanka.

- To ty… To naprawdę ty… - ucieszy się Milewska.

Oczywiście, w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" stęskniona Blanka od razu chwyci córeczkę w ramiona i aż rozpłacze się ze szczęścia. Ale niestety jej radość wcale nie potrwa długo, gdy okaże się, że Nina ma wysoką gorączkę, a lekarze zlecą jej kolejne badania.

Tyle tylko, że Aleś Zagajewski (Paweł Małaszyński) zapewni ją, że na jej ciele nie ma żadnych obrażeń ani śladów przemocy. Jednak na tym dobre wiadomości się skończą!

Córka Milewskich przejdzie poważną operację w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że tomografia w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" wykaże poważne powikłanie infekcji ucha, w związku z czym laryngolog uzna, że konieczna będzie mastoidektomia. Blanka od razu zapyta o mniej inwazyjny sposób, ale niestety na to będzie już za późno.

- Dren nie wystarczy? - zapyta Blanka, ale lekarz zaprzeczy.

W tej sytuacji w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" Milewska od razu zapyta, czy może być obecna w trakcie operacji, ale i tu spotka się z odmową. Jednak lekarz zapewni ją, że zrobi wszystko, aby zabieg się udał.

- Możesz ją zanieść na blok, ale nie wejdziesz mi do sali operacyjnej. Lubię cię i nie chcę, żebyś patrzyła, jak wiercę twojemu dziecku otwór w czaszce - wyjaśni jej.

To jeszcze nie koniec koszmaru Blanki i Mario w 1004 odcinku "Na dobre i na złe"

I w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" słowa dotrzyma, bo operacja Niny na szczęście się powiedzie. A Blanka w końcu będzie mogła wrócić z córką na salę, gdzie już będą czekać na nich Wiki (Katarzyna Dąbrowska) wraz z Mario, który poruszony także od razu chwyci dziecko na ręce.

- To naprawdę ona… Znalazła się… - powie wzruszony Mario, a Blanka zostanie z córką, aby już nic złego jej się nie stało.

Tymczasem policja będzie kontynuować śledztwo w 1004 odcinku "Na dobre i na złe". Dzięki sprytowi Zuzy szukając kobiety „w szóstym miesiącu ciąży”. Nieobliczalna porywaczka znów zjawi się w szpitalu! Udając pacjentkę, dziewczyna bez trudu dostanie się na SOR – licząc na to, że zdoła zbliżyć się nie tylko do Blanki, ale też do jej córeczki.

- Będzie pani musiała jeszcze chwilę poczekać, przed panią jest kilka poważniejszych przypadków…

Ale tym razem Nina nie będzie już sama… Bo oprócz Blanki będzie z nią także babcia Wiktoria (Katarzyna Dąbrowska).

- To moja wnuczka… I jeśli ktoś będzie chciał jej zrobić krzywdę, to tylko po moim trupie!

Czy Blanka zdoła uchronić Ninę przed kolejnym porwaniem przez Zuzę, która także zjawi się w szpitalu jako pacjentka? I tak i nie, bo choć porywaczce znów uda się przemycić dziecko, to daleko z nim już nie ucieknie, gdy na drodze stanie jej sama Milewska!

Kiedy 1004 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1004 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 4 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

36

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Mario zostanie porwany przez mafię, a Zuza ucieknie z uprowadzoną Niną.