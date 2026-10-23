Na dobre i na złe znika z ramówki! W listopadzie bez nowego odcinka

Dlaczego nie ma 1005 odcinka"Na dobre i na złe" w środę, 11 listopada 2026 roku?

Widzowie "Na dobre i na złe" będą musieli uzbroić się w nie lada cierpliwość, bo w środę 11.11.2026 roku o godzinie 20.50 w TVP2 nie zobaczą premierowego 1005 odcinka swojego ulubionego serialu. Dokładnie tak samo jak fani "Barw szczęścia" czy "Na sygnale", ale nie jak widzowie "Na Wspólnej", lecącego na konkurencyjnej stacji TVN.

A zatem, czemu "Na Wspólnej" będzie leciało normalnie, a "Na dobre i na złe" i pozostałe hity TVP2 już nie? Otóż pojawił się ku temu ważny powód, dla którego Telewizja Polska musiała zmienić swoją ramówkę i tego dnia pozbyć się z niej aż swoich trzech kultowych produkcji! Jaki?

Co TVP2 pokaże zamiast premierowego 1005 odcinka „Na dobre i na złe”?

TVP2 nie pokaże premierowego 1005 odcinka „Na dobre i na złe” w środę 11.11.2026 roku o 20.50 na swojej antenie z uwagi na Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę i w trakcie normalnej emisji serialu puścić kolejny odcinek "The Voice of Poland", który rozpocznie się już o 20 i potrwa aż do 22.45.

A więc w czasie emisji nie tylko "Na dobre i na złe", ale i poprzedzające je "Barw szczęścia", czy następujące po nim "Na sygnale", tego dnia będą musiały wylecieć z ramówki stacji. Szczególnie, że tuż potem o 22.45 TVP2 pokaże program rozrywkowy, a następnie o 23.15 film akcji "Empire State: Ryzykowna gra", przez co o emisji seriali tego dnia już nie będzie mowy!

Kiedy będzie można zobaczyć 1005 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Niestety, fani "Na dobre i na złe" w przeciwieństwie do widzów "Barw szczęścia", czy nawet "Na sygnale", nie będą mieć tak dobrze i na premierowy 1005 odcinek swojego ulubionego serialu będą usieli poczekać trochę dłużej. Wszystko przez to, że zobaczą go dopiero tydzień później w środę 18.11.2026 roku o stałej porze.

Jeśli jednak ktoś nie będzie chciał czekać i postanowi zobaczyć 1005 odcinek "Na dobre i na złe" wcześniej, to będzie mógł to uczynić na platformie vod.tvp.pl. Jednak za dostęp do niego będzie musiał zapłacić. A jeżeli nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu czekać do ich normalnej emisji w TVP2! A warto, bo emocji w nich nie zabraknie!

Tak samo jak i w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe", które od kolejnego tygodnia od środy 18.11.2026 roku wrócą już do normalnej emisji i będą pojawiać się już co tydzień. A zatem ta zmiana będzie wyłącznie jednorazowa z uwagi na święto!

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