Barwy szczęścia wylatują z ramówki! Jeden odcinek mniej w listopadzie

Dlaczego nie ma 3439 odcinka"Barw szczęścia" w środę, 11 listopada 2026 roku?

Widzowie "Barw szczęścia" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo w środę 11.11.2026 roku o godzinie 20.05 w TVP2 nie zobaczą premierowego 3439 odcinka swojego ulubionego serialu. Dokładnie tak samo jak fani "Na dobre i na złe" czy "Na sygnale", ale w zupełnym przeciwieństwie do widzów "Na Wspólnej", lecącego na konkurencyjnej stacji TVN.

A zatem, czemu "Na Wspólnej" będzie leciało normalnie, a "Barwy szczęścia" i medyczne hity TVP2 już nie? Otóż pojawił się ku temu ważny powód, dla którego Telewizja Polska musiała zmienić swoją ramówkę i tego dnia pozbyć się z niej aż swoich trzech kultowych produkcji! Jaki?

Co TVP2 pokaże zamiast premierowego 3439 odcinka „Barw szczęścia”?

TVP2 nie pokaże premierowego 3439 odcinka „Barw szczęścia” w środę 11.11.2026 roku o 20.05 na swojej antenie z uwagi na Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę i w trakcie normalnej emisji serialu puścić kolejny odcinek "The Voice of Poland", który rozpocznie się już o 20 i potrwa aż do 22.45.

A więc w czasie emisji nie tylko "Barw szczęścia", ale i następujących po nich seriali medycznych, które tego dnia będą musiały wylecieć z ramówki stacji. Szczególnie, że tuż potem o 22.45 TVP2 pokaże program rozrywkowy, a następnie o 23.15 film akcji "Empire State: Ryzykowna gra", przez co o emisji seriali tego dnia już nie będzie mowy!

Kiedy będzie można zobaczyć 3439 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Ale spokojnie, bo na szczęście na premierowy 3439 odcinek "Barw szczęścia" fani wcale nie będą musieli tak długo czekać! A to dlatego, że zobaczą go już dzień później w czwartek 12.11.2026 roku o stałej porze.

Jeśli jednak ktoś nie będzie chciał czekać i postanowi zobaczyć 3439 odcinek "Barw szczęścia" wcześniej, to będzie mógł to uczynić na platformie vod.tvp.pl. Jednak za dostęp do niego będzie musiał zapłacić. A jeżeli nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu czekać do ich normalnej emisji w TVP2! A warto, bo emocji w nich nie zabraknie!

Tak samo jak i w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia", które od kolejnego tygodnia od poniedziałku 16.11.2026 roku wrócą już do normalnej emisji i będą pojawiać się przez pięć dni w tygodniu. A zatem ta zmiana będzie wyłącznie jednorazowa z uwagi na święto!

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