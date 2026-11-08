Na dobre i na złe, odcinek 1013: Nowy lekarz w Leśnej Górze! Juras uwikła się w romans z lekarką?

Antoni Pawlicki po 10 latach wróci do "Na dobre i na złe" w innej roli!

W 1013 odcinku "Na dobre i na złe" po 10 latach do obsady serialu powróci Antoni Pawlicki. Jednak tym razem widzowie zobaczą go już w zupełnie innej roli i zdecydowanie na dłużej! Przypomnijmy, że w 628 odcinku aktor wcielił się w rolę pacjenta Filipa Leśniewskiego, który cierpiał na zaniki pamięci. Ale teraz pojawi się już w roli lekarza, o czym sam niedawno informował na oficjalnych profilach "Na dobre i na złe" na Instagramie i Facebooku.

- Wbijam na stałe do obsady "Na dobre i na złe" od 1013 odcinka. Jeśli macie ochotę się dowiedzieć, co to za postać Juras, to serdecznie Was zapraszam do oglądania - zapowiedział wówczas aktor.

W 1013 odcinku "Na dobre i na złe" Antoni Pawlicki wcieli się w postać logopedy Jerzego Gancarza, nazywanego Jurasem. Aktor zadebiutuje na ekranie dopiero w styczniu 2027 roku, ale już wiemy, co wydarzy się w życiu jego bohatera!

Juras pomoże Idze w 1013 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1013 odcinku "Na dobre i na złe" jak podaje swiatseriali.interia.pl Juras okaże się lekarzem o niekonwencjonalnych metodach pracy, specyficznym poczuciu humoru i świetnej umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentami, o czym przekona się nawet jedna z lekarek z Leśnej Góry, która do niego trafi! A mowa tu najpewniej o Idze (Anna Szymańczyk), która po pęknięciu tętniaka mózgu wciąż będzie walczyć o odzyskanie pełnej zdolności mowy i powrót do pracy.

W 1013 odcinku "Na dobre i na złe" Juras doskonale zrozumie Kaczorowską, bo przed laty sam zmagał się z jąkaniem, które niemal całkowicie odebrało mu pewność siebie. Ale zdołał to przezwyciężyć i zapewni Igę, że i w jej przypadku będzie podobnie!

- Od dziecka jąkałem się tak, że czasem nie mogłem powiedzieć własnego imienia. Uciekłem potem w różne prace, zawody, gdzie człowiek nie musi mówić nic - magazyn, archiwum, nocna portiernia... A w końcu, z zemsty na własnej krtani, zostałem logopedą... - wyzna jej Jerzy, cytowany przez swiatseriali.interia.pl, po czym doda - Ja nie jestem od "będzie dobrze". Ja jestem od "będzie praca"... Będę cię zaskakiwał telefonami i zadawał głupie pytania, żebyś musiała na nie szybko odpowiedzieć.

Juras zawalczy z Zagajewskim o Kaczorowską w "Na dobre i na złe"?

W 1013 odcinku "Na dobre i na złe" Juras przeprowadzi terapię Igi z humorem, ćwiczeniami z piłeczką i absurdalnymi skojarzeniami. Pokieruje się przy tym spontanicznością, przełamywaniem lęku przed mówieniem i treningiem w codziennych sytuacjach. Jednak nie poprzestanie wyłącznie na zawodowych kontaktach z Kaczorowską, gdyż równie szybko zaproponuje jej wspólne wyjście po pracy na najlepsze zapiekanki, których nie znajdzie ani w Berlinie, ani w Nowym Jorku.

Jednak czy Iga przyjmie jego zaproszenie? Czy pójdzie na randkę z Jurasem? Czy zostawi dla niego Alesia (Paweł Małaszyński)? Czy Zagajewski i Juras stoczą walkę o Kaczorowską? Którego z nich wybierze lekarka? Czy dzięki Gancarzowi i jego metodom wróci do pełnej sprawności i pracy w Leśnej Górze? Przekonamy się już w nowych odcinkach "Na dobre i na złe"?

Kiedy 1013 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1013 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w styczniu 2027 roku.

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