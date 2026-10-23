Na dobre i na złe. Antek Pawlicki po latach wraca do obsady, ale w innej roli. Będzie nowy lekarz w Leśnej Górze? - ZWIASTUN

Kogo Antek Pawlicki zagra w "Na dobre i na złe"?

Antek Pawlicki na oficjalnym profilu "Na dobre i na złe" ogłosił, że dołączył do obsady serialu i już za kilka tygodni pojawi w szpitalu w Leśnej Górze. Jako nowy lekarz, pielęgniarz, sanitariusz czy może pacjent? Tego 43-letni aktor nie może na razie ujawnić, ale zapowiedział, że jego bohater będzie się nazywał Juras. Pojawi się w 1013 odcinku "Na dobre i na złe", który zgodnie z programem telewizyjnym TVP2 będzie emitowany dopiero w styczniu na początku 2027 roku.

- Wbijam na stałe do obsady "Na dobre i na złe" od 1013 odcinka. Jeśli macie ochotę się dowiedzieć, co to za postać Juras, to serdecznie Was zapraszam do oglądania - przekazał widzom kultowego serialu medycznego Telewizji Polskiej.

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Antek Pawlicki nie po raz pierwszy będzie w obsadzie "Na dobre i na złe"

Rola Jurasa w "Na dobre i na złe" to nie będzie dla Pawlickiego debiut w szpitalu w Leśnej Górze. Po dziesięciu latach wraca bowiem do obsady jako zupełnie inny bohater.

Zapewne nie wszyscy pamiętają, że w 2016 roku, dokładnie w 628 odcinku "Na dobre i na złe", Pawlicki pojawił się na ekranie jako Filip Leśniewski, przyjaciel i tłumacz francuskiej pacjentka Amelie (Elizabeth Duda), która trafiła na oddział chirurgiczny operację przepukliny. Dość szybko okazało się, że Filip też potrzebuje pomocy lekarzy z Leśnej Góry, bo cierpiał na zaniki pamięci.

Antek Pawlicki w hitowych serialach nie tylko w TVP

Powrót Pawlickiego po latach do "Na dobre i na złe" to dla niego też kolejne otwarcie w zawodowej karierze. Po trzech latach przerwy znów pojawi się w telewizji, bo jego ostatnią serialową rolą była Aleksandra w "Mecenas Porada". W 2020 roku zagrał lekarza chirurga Jana Sowińskiego w "Echo serca", a także prokuratora Andrzeja Siedlickiego w "W rytmie serca". Znany jest także jako komisarz Michał Orlicz z "Komisarza Alexa", czy żołnierz Janek Markiewicz z "Czasu honoru".