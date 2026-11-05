Na dobre i na złe, odcinek 1005: Blanka wygada się porywaczce Niny, że wyjadą z Mario i córką z kraju! Tak ją podejdzie Zuza - ZDJĘCIA

Zuza zgłosi się na wizytę do Blanki w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"

Policja nadal będzie szukała porywaczki Niny, a tymczasem bezkarna Zuza w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" bez żadnych oporów będzie krążyła po szpitalu w Leśnej Górze. Czekając na dogodny moment, by zabrać Ninę, kolejny raz porwać córkę Blanki i wywieźć ją za granicę. Jak to się stanie, że ochrona, pielęgniarki czy lekarze nie zauważą podejrzanego zachowania Zuzy? Bo to pacjentka Blanki, która będzie szukała pomocy w walce z chorobą.

Najpierw nieobliczalna Zuza w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" spróbuje uśpić czujność ochroniarzy, którzy będą pilnowali drzwi do szpitalnej sali Niny dzień i noc. A kiedy żaden z nich nie pozwoli jej wejść do środka, ubłaga ich o rozmowę ze swoją lekarką. Bez większego trudu wmówi Blance, że bardzo cierpi i potrzebuje pilnej wizyty oraz badań.

- Nie chcę ci zawracać głowy, ale tylko tobie ufam. Możesz mi pomóc? Strasznie źle się czuję...

- Dobrze. Wyjdę na dziesięć minut, ale pilnuj jej - zwróci się do ochroniarza.

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Blanka nie zorientuje się, że Zuza kłamie i da się podejść porywaczce w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"

Podczas badania Zuzy w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka nie zauważy podejrzanego zachowania pacjentki. Od wielu miesięcy leczy ją na endometriozę i teraz będzie się skarżyła na silny ból. Milewska nie zauważy u Zuzy żadnego ostrego stanu zapalnego, ale wypisze jej leki. Nagle porywaczka poruszy temat Niny, którą desperacko będzie chciała zobaczyć.

- Mogę spytać, jak ty się trzymasz? Wiem, że Nina się znalazła... To najważniejsze...

- Tak, to najważniejsze, ale lęk cały czas ściska mi gardło...

- Nie dziwię się. A Nina jak?

- Jest dobrze. Za dwa dni wypisują ją ze szpitala, więc pewnie po tym czasie zaszyjemy się gdzieś, schowamy, wyjedziemy...

- Wyjedziecie?

- Tak, rozmawiamy o tym z Mario. Dopóki porywaczka się nie znajdzie, to Nina nie jest bezpieczna...

- Przykro mi, że akurat ciebie to spotkało... Nie zasługujesz...

- Nikt nie zasługuje

- Chciałam powiedzieć, że ci współczuję... Bardzo... To straszne, kiedy straci się ukochane dziecko. Ale na szczęście się znalazło... - wykręci się Zuza, która uzna, że musi zrobić wszystko, by wyjazd Blanki z mężem i i Niną nie doszedł do skutku.

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Kiedy 1005 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1005 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 18 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Porywaczka Zuza dostanie się do Niny w szpitalu!