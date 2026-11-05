Na dobre i na złe, odcinek 1005: Blanka wygada się porywaczce Niny, że wyjadą z Mario i córką z kraju! Tak ją podejdzie Zuza - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-11-05 11:10

Porywaczka Niny (Rita Sobocińska) w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" wciąż będzie na wolności, a Blanka (Pola Gonciarz), nie wiedząc, że to Zuza (Aurora Lipartowska) odebrała jej córkę, da się jej podejść jak dziecko! Chora na endometriozę pacjentka zgłosi się do Blanki, skarżąc się na silne bóle. Ale to będzie tylko podstęp Zuzy, która w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" wyciągnie od lekarki, że planuje razem z Niną i Mario (Marcin Korcz) wyjechać z kraju, schować się gdzieś dopóki porywaczka się nie znajdzie. Nieobliczalna Zuza do tego nie dopuści.

Zuza zgłosi się na wizytę do Blanki w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"

Policja nadal będzie szukała porywaczki Niny, a tymczasem bezkarna Zuza w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" bez żadnych oporów będzie krążyła po szpitalu w Leśnej Górze. Czekając na dogodny moment, by zabrać Ninę, kolejny raz porwać córkę Blanki i wywieźć ją za granicę. Jak to się stanie, że ochrona, pielęgniarki czy lekarze nie zauważą podejrzanego zachowania Zuzy? Bo to pacjentka Blanki, która będzie szukała pomocy w walce z chorobą. 

Najpierw nieobliczalna Zuza w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" spróbuje uśpić czujność ochroniarzy, którzy będą pilnowali drzwi do szpitalnej sali Niny dzień i noc. A kiedy żaden z nich nie pozwoli jej wejść do środka, ubłaga ich o rozmowę ze swoją lekarką.  Bez większego trudu wmówi Blance, że bardzo cierpi i potrzebuje pilnej wizyty oraz badań. 

- Nie chcę ci zawracać głowy, ale tylko tobie ufam. Możesz mi pomóc? Strasznie źle się czuję...

- Dobrze. Wyjdę na dziesięć minut, ale pilnuj jej - zwróci się do ochroniarza. 

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Blanka nie zorientuje się, że Zuza kłamie i da się podejść porywaczce w 1005 odcinku "Na dobre i na złe"

Podczas badania Zuzy w 1005 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka nie zauważy podejrzanego zachowania pacjentki. Od wielu miesięcy leczy ją na endometriozę i teraz będzie się skarżyła na silny ból. Milewska nie zauważy u Zuzy żadnego ostrego stanu zapalnego, ale wypisze jej leki.  Nagle porywaczka poruszy temat Niny, którą desperacko będzie chciała zobaczyć. 

 - Mogę spytać, jak ty się trzymasz? Wiem, że Nina się znalazła... To najważniejsze...

- Tak, to najważniejsze, ale lęk cały czas ściska mi gardło...

- Nie dziwię się. A Nina jak?

- Jest dobrze. Za dwa dni wypisują ją ze szpitala, więc pewnie po tym czasie zaszyjemy się gdzieś, schowamy, wyjedziemy...

- Wyjedziecie?

- Tak, rozmawiamy o tym z Mario. Dopóki porywaczka się nie znajdzie, to Nina nie jest bezpieczna...

- Przykro mi, że akurat ciebie to spotkało... Nie zasługujesz...

- Nikt nie zasługuje

- Chciałam powiedzieć, że ci współczuję... Bardzo... To straszne, kiedy straci się ukochane dziecko. Ale na szczęście się znalazło... - wykręci się Zuza, która uzna, że musi zrobić wszystko, by wyjazd Blanki z mężem i i Niną nie doszedł do skutku. 

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Kiedy 1005 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1005 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 18 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Porywaczka Zuza dostanie się do Niny w szpitalu!
Zuza spogląda w bok. Obok Mario i Blanka w szpitalu. O ich losach w Na dobre i na złe czytaj na SE Superseriale.
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