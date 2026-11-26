Manuel zapewnia Janę o małżeństwie w 531. odcinku „La Promesy”. Cruz i Alonso nadal są przeciwni

Cruz i Alonso w dalszym ciągu nie godzą się na relację swojego syna z Janą i liczą na to, że zdołają powstrzymać go przed poślubieniem służącej. Nieustępliwa pozostaje zwłaszcza matka mężczyzny, która oskarża dziewczynę o wyrachowanie i twierdzi, że wybranka syna zupełnie nie pasuje do ich rodu. Sam Manuel nie pozwala jednak rodzicom kierować własnym losem. Już w 529. odcinku „La Promesy” ogłosił bliskim swój związek i jasno zapowiedział, że dla ślubu z ukochaną jest gotów oddać tytuł oraz przywileje.

W 531. odcinku bohater po raz kolejny upewni Janę, że nie wycofa się z danego słowa. Podkreśli, że podjął już ostateczną decyzję, a naciski ze strony rodziny nie zmienią jego zdania. Dla dziewczyny będzie to wyraźny dowód, że ukochany zamierza walczyć o ich wspólną przyszłość, choć wciąż nie wiadomo, do czego posuną się markizostwo, aby powstrzymać syna.

Księżna de Carril naciska na Lopego w 531. odcinku „La Promesy”. Chce zakończenia jego związku z Verą

Z kolejnymi kłopotami zmierzą się także Vera i Lope. Księżna de Carril od samego początku sprzeciwia się tej relacji i oczekuje, że jej córka porzuci życie u boku kucharza oraz wróci do rodzinnego domu. O związku pary matka dowiedziała się w 515. odcinku „La Promesy” i od tamtego momentu stara się odzyskać wpływ na losy dziewczyny, jednak Vera nie zamierza rozstawać się z ukochanym z powodu braku akceptacji ze strony księżnej.

W tej sytuacji arystokratka obierze inną drogę i zamiast rozmawiać z córką, uda się prosto do jej partnera. Księżna zacznie nakłaniać Lopego do zerwania z Verą, co postawi kucharza w bardzo trudnym położeniu. Mężczyzna stanie pod silną presją matki swojej wybranki, która zrobi wszystko, by ich rozdzielić, i będzie musiał zdecydować, czy ulegnie tym żądaniom.

Julia wyjawia prawdę Martinie w 531. odcinku „La Promesy”. Zdradza, że nazywa się Matilde

W tym samym czasie pogłębia się relacja Martiny i Julii, choć początki ich znajomości bywały trudne. W 527. odcinku „La Promesy” Martina uległa emocjom i poczuła zazdrość na widok tego, że Julia oraz Curro spędzają razem coraz więcej czasu. Później zrozumiała jednak, że niesprawiedliwie oceniła nową koleżankę, dlatego przeprosiła ją i poprosiła o pozostanie w La Promesie.

W 531. odcinku Julia zdobędzie się na szczerość wobec przyjaciółki. Dziewczyna wyjawi Martinie swoją prawdziwą tożsamość oraz cel przybycia do posiadłości, przyznając, że naprawdę jest Matildą, której narzeczony Paco zginął na wojnie. Wyznanie to pozwoli Martinie lepiej zrozumieć motywy znajomej i może sprawić, że obie bohaterki jeszcze bardziej się do siebie zbliżą.

María odwołuje randkę z Salvadorem w 531. odcinku „La Promesy”

Powodów do zadowolenia nie będzie miał z kolei zakochany Salvador. María postanowi odwołać zaplanowaną z nim randkę, co może pokrzyżować plany lokaja liczącego na wspólnie spędzony czas. Wyczekiwane przez mężczyznę spotkanie ostatecznie się nie odbędzie.

Santos mówi Petrze o śmierci matki w 531. odcinku „La Promesy”

Do ważnej rozmowy dojdzie też pomiędzy Santosem a Petrą. Mężczyzna opowie ochmistrzyni o swojej matce, która zmarła na gruźlicę. Odsłonięcie tej bolesnej części rodzinnej historii przybliży przeszłość bohatera i może mieć znaczenie dla jego zacieśniającej się relacji z Petrą, a ich znajomość nabierze bardziej osobistego wymiaru.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 531. Kiedy i gdzie oglądać w TVP2 oraz TVP VOD?

Widzowie obejrzą 531. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2. Nowy epizod oraz wcześniejsze odsłony hiszpańskiej produkcji są dostępne także w internecie na platformie streamingowej TVP VOD.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

8