"La Promesa – pałac tajemnic", odcinek 529. Manuel gotów oddać tytuł szlachecki dla Jany

Relacja Manuela ze zwykłą służącą od samego początku spotykała się z ostrym oporem ze strony Cruz, która nie wyobraża sobie takiego mezaliansu. Już w 524. odcinku Jana bardzo martwiła się tym, jak na te wieści zareagują bliscy ukochanego, natomiast w 525. odsłonie panicz zdradził Currowi datę planowanego ślubu. Sekret nie utrzymał się jednak długo. W 526. epizodzie Cruz odkryła plany zakochanych dzięki notatkom Marii, które wcześniej podstępnie wykradł Santos. Choć w 527. odcinku narzeczeni stawili się w kaplicy, do zaślubin nie doszło, ponieważ markiza przerwała uroczystość i wyrzuciła dziewczynę z posiadłości. Wygnana Jana znalazła bezpieczną przystań u Ramony, a matka Manuela wykorzystała jej nieobecność do dalszych intryg. W 528. odcinku wmawiała synowi, że wybranka dybie wyłącznie na jego majątek oraz wysoką pozycję społeczną. Dziedzic Alonsa całkowicie odrzucił te manipulacje i zlecił Marii sprowadzenie ukochanej z powrotem.

W nadchodzącym epizodzie uczucie łączące parę wyjdzie na jaw. Oficjalne oświadczenie Manuela o związku z Janą wywoła ogromny szok wśród wszystkich mieszkańców posiadłości La Promesa. Alonso podejmie jeszcze próbę wyperswadowania synowi tego kroku, tłumacząc mu, że małżeństwo ze służącą to fatalna decyzja. Markiz, dokładnie tak samo jak jego żona Cruz, chce zablokować ten ślub, widząc w nim zagrożenie dla wielopokoleniowych tradycji i zasad panujących w ich arystokratycznym rodzie. Młody dziedzic pozostanie jednak nieugięty i z miłości do wybranki wyrazi gotowość porzucenia swojego tytułu oraz wszelkich przywilejów. W tym trudnym starciu z rodzicami zakochani otrzymają bardzo ważne wsparcie od Cataliny, Martiny oraz Curra. Czas pokaże, czy w obliczu braku akceptacji ze strony rodziny Manuel faktycznie zdecyduje się na tak radykalne porzucenie dotychczasowego życia.

Martina przeciwstawia się matce w 529. odcinku "La Promesy". Nie chce mieszkać z Ignaciem

Poważne zawirowania rodzinne staną się także udziałem Martiny, która z dużym niepokojem patrzy na nadchodzące zmiany. Jej matka, Margarita, oraz Ignacio szykują się do zawarcia związku małżeńskiego, a w 528. odcinku rozpoczęli już nawet ustalanie szczegółów przyjęcia weselnego. Taki obrót spraw oznacza dla młodej dziewczyny konieczność przeprowadzki i wspólnego życia pod jednym dachem z matką oraz przyszłym ojczymem. Bohaterka stanowczo odrzuca jednak taki scenariusz. W 529. odcinku otwarcie zakomunikuje Margaricie, że po jej ślubie z Ignaciem nie zamierza się do nich wprowadzać. Chcąc uniknąć zmiany miejsca zamieszkania, dziewczyna poprosi swoje wujostwo o zgodę na dalszy pobyt w pałacu La Promesa. Pozostaje pytanie, czy Cruz i Alonso przychylą się do tej prośby i zatrzymają ją u siebie.

Księżna de Carril żąda zwrotu pieniędzy od Very w 529. odcinku "La Promesy"

Równolegle kucharz Lope zaangażuje się w sprawy Very, starając się pomóc jej w zażegnaniu trudnego sporu z matką. Przypomnijmy, że w 527. epizodzie pracownica pałacu zdradziła mężczyźnie prawdziwe powody, dla których zdecydowała się okraść własnego ojca. Mimo to księżna de Carril nie odpuszcza i nieustannie wywiera na córkę presję w sprawie oddania gotówki. W tej sytuacji Lope zasugeruje dziewczynie, aby zdobyła się na odwagę i wyjawiła matce całą prawdę o tym, co stało się ze środkami. Wkrótce przekonamy się, czy takie szczere wyznanie wystarczy do zakończenia rodzinnego konfliktu z arystokratką.

"La Promesa – pałac tajemnic", odcinek 529. Data i godzina emisji w TVP2 oraz TVP VOD

Telewizyjna premiera 529. odcinka hiszpańskiej telenoweli "La Promesa – pałac tajemnic" odbędzie się w piątek, 27 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Widzowie, którzy wolą śledzić losy bohaterów w internecie, znajdą ten epizod także na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniono również wszystkie wcześniejsze odsłony tej produkcji.

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