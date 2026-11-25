Manuel walczy o małżeństwo z Janą w 530. odcinku serialu „La Promesa – pałac tajemnic”. Jaki plan mają markizostwo?

Rodzice Manuela wciąż nie godzą się na jego relację z Janą. O planach zakochanych Cruz dowiedziała się wcześniej za sprawą prywatnych zapisków Marii wykradzionych przez Santosa i podjęła kroki, by zablokować ślub. Gdy w 527. odcinku „La Promesy” narzeczeni stawili się w kaplicy, zamiast uroczystości spotkała ich przykra niespodzianka. W następnej odsłonie markiza przekonywała syna, że wybranka dybie wyłącznie na jego majątek oraz pozycję społeczną.

Sprzeciw matki nie skłonił jednak Manuela do rozstania z ukochaną. W 529. odcinku oficjalnie ogłosił bliskim swój związek z Janą, deklarując gotowość do zrzeczenia się tytułu dla wspólnej przyszłości. W 530. epizodzie hiszpańskiej produkcji markizostwo ponownie będą szukać sposobu na powstrzymanie syna i zmianę jego postanowienia. Wciąż nie wiadomo, czy ich działania przyniosą skutek.

Catalina zdradzi Pelayowi prawdę o Adrianie. Szczera rozmowa w 530. odcinku „La Promesy”

Poważna rozmowa odbędzie się także między Cataliną a Pelayem. Kobieta zamierza przybliżyć partnerowi kulisy swojej relacji z Adrianem, co może mocno wpłynąć na dalsze losy pary. Bohaterka mierzy się ostatnio z trudnościami, a w 526. odcinku wyznała ukochanemu, że spodziewa się dziecka z innym mężczyzną, przemilczając jednak wówczas pełną prawdę o ojcu.

Kim naprawdę jest Julia w serialu „La Promesa”? Curro wyjawi Manuelowi jej sekret

W nadchodzącym, 530. odcinku Curro postanowi ujawnić bratu prawdziwą tożsamość Julii. Kobieta od pewnego czasu gości w posiadłości La Promesa, a jej wizyta ma bezpośredni związek z poległym na wojnie Paco. Manuel usłyszy od Curro, że Julia była narzeczoną zmarłego Paco, co tłumaczy jej nieustanne pytania o ukochanego.

Vera straciła skradzione ojcu pieniądze. Konflikt z księżną de Carril w 530. odcinku

Komplikacje pojawią się również w wątku Very oraz napiętych relacji w rodzinie Santosa. Dziewczyna przyzna się matce do utraty pieniędzy zabranych wcześniej ojcu, które miały zapewnić jej samodzielny start z dala od toksycznych bliskich. Księżna de Carril od dłuższego czasu domagała się od córki zwrotu gotówki, jednak jej przyjazd do La Promesy zakończy się fiaskiem.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 530. Kiedy emisja w TVP2 i TVP VOD?

Telewizyjna premiera 530. odcinka serialu kostiumowego „La Promesa – pałac tajemnic” odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 15.05 w TVP2. Nowy epizod oraz wcześniejsze odsłony produkcji są dostępne dla widzów również w internecie na platformie streamingowej TVP VOD.

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