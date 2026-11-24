Markiza Cruz odkrywa plany ślubne Manuela i Jany w 526. odcinku "La Promesy"

Zakochani Jana oraz Manuel planują pobrać się w całkowitej dyskrecji przed bliskimi markiza. Przypomnijmy, że w 523. odcinku syn Alonsa złożył pewną propozycję Gregoriowi podczas bezpośredniego spotkania, a już w następnej odsłonie przekazał swojej wybrance dokładny termin uroczystości. Para doskonale wie, że ich krok spotka się z ostrym sprzeciwem mieszkańców pałacu. Jak Jana przyznała w 524. epizodzie, jej największy niepokój budzi właśnie potencjalna reakcja krewnych ukochanego.

Chociaż w 525. odcinku Manuel podzielił się datą ceremonii z Currem, nie miał pojęcia o intrydze dziejącej się za jego plecami. Santos potajemnie zabrał bowiem notatnik Marii i przekazał go bezpośrednio w ręce Petry, co wystawiło skrywaną tajemnicę narzeczonych na ogromne niebezpieczeństwo. Właśnie za sprawą tego wykradzionego zeszytu markiza Cruz dowie się o małżeńskich zamiarach swojego syna. Kobieta zyska twarde dowody zamiast dotychczasowych domysłów, co rodzi pytanie o jej natychmiastową interwencję w celu zablokowania ślubu ze zwykłą służącą.

Sierżant Burdina przesłuchuje Pię w 526. odcinku serialu "La Promesa"

Równolegle w pałacu rozgrywać się będą wydarzenia związane z policyjnym dochodzeniem po zabójstwie Gregoria. Rómulo weźmie na siebie odpowiedzialność za napisanie listu zaadresowanego do zmarłego, a sierżant Burdina przeprowadzi z Pią nieoficjalne przesłuchanie. Cała sprawa ma bezpośredni związek z tragicznymi informacjami z 523. odcinka, kiedy to Lorenzo powiadomił domowników o morderstwie, oraz odkryciem z 524. epizodu, gdy Rómulo usłyszał o zabezpieczonej przy zwłokach kopercie pochodzącej z La Promesy.

Catalina informuje Pelaya o ciąży z innym mężczyzną w 526. odcinku "La Promesy"

Poważna rozmowa czeka również Catalinę oraz Pelaya, których związek przechodził ostatnio bardzo burzliwy okres. Choć kobieta całkiem niedawno odszukała ukochanego, proponując mu odbudowanie relacji oraz wznowienie wspólnego biznesu opartego na produkcji dżemów, teraz sytuacja znów się skomplikuje. Catalina szczerze zakomunikuje bowiem hrabiemu, że spodziewa się dziecka, którego ojcem jest zupełnie inny mężczyzna. Dla Pelaya będzie to wyjątkowo bolesny cios, który może całkowicie przedefiniować ich dalsze wspólne losy.

Księżna de Carril żąda pieniędzy od Very w 526. odcinku "La Promesy"

Kolejne kłopoty spadną także na głowę Very za sprawą nieustępliwej księżnej de Carril. Matka kategorycznie zażąda od dziewczyny, aby ta oddała gotówkę zabraną wcześniej własnemu ojcu. Napięcie między nimi rośnie od czasu 513. odcinka, w którym arystokratka nakłaniała córkę do powrotu w rodzinne strony, oraz 515. epizodu, kiedy to odkryła prawdę o jej romantycznej relacji z Lopem. Choć w 527. odsłonie Vera wyjawi kucharzowi motywy stojące za kradzieżą, na ten moment musi mierzyć się z niesłabnącym naciskiem ze strony rodzicielki.

"La Promesa – pałac tajemnic", odcinek 526. Gdzie i kiedy oglądać serial?

Telewizyjna premiera 526. odcinka produkcji "La Promesa – pałac tajemnic" odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Widzowie korzystający z rozwiązań internetowych znajdą ten epizod także na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie zgromadzono również wszystkie wyemitowane dotychczas części hiszpańskiej serii.

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