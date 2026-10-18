Felicita, odcinek 23: Giulia będzie chciała uciec z Nico. Nie zobaczy już dla siebie innego wyjścia - ZDJĘCIA

Oliwka znów zmierzy się z trudną prawdą w 23. odcinku „Felicita”

Oliwka będzie miała za sobą wyjątkowo trudny czas. Jej pobyt we Włoszech wiązał się nie tylko z odkrywaniem drugiego życia zmarłego ojca, Kamila, ale również z problemami Davide, któremu próbowała pomóc. W 18. odcinku „Felicita” nastolatka poznała dramatyczną sytuację chłopaka i zaproponowała mu wyjazd do Polski. Później coraz bardziej martwiła się jego znikaniem i niepokojącym zachowaniem.

Do tego doszedł konflikt z matką. W 23. odcinku "Felicity dziewczyna dokona szokującego odkrycia, które ponownie wystawi ją na próbę. Sytuacji nie ułatwi zachowanie Karola. Dziadek Oliwki będzie pochłonięty nauką włoskiego i zaniedba wnuczkę właśnie wtedy, gdy ta będzie potrzebowała zainteresowania i wsparcia. Pomoc znajdzie u Elżbiety, która spróbuje wesprzeć ją w trudnych chwilach.

Jagoda podniesie Zośkę na duchu w 23. odcinku „Felicita”

Zośka również będzie próbowała poradzić sobie z narastającymi problemami. Poszukiwanie prawdy o Kamilu doprowadziło ją do odkrycia jego włoskiej rodziny, a sprawy spadkowe skomplikowały sytuację jej i Oliwii. W 22. odcinku „Felicita” podczas spotkania u notariusza wyszły na jaw kolejne fakty zagrażające przyszłości obu bohaterek. Zośka ostro skonfrontowała się z Piotrem, a napięcie związane z rodzinnymi tajemnicami jeszcze wzrosło.

W nowym, 23. odcinku serialu odcinku Zośka spotka się z Jagodą. Przyjaciółka spróbuje przekonać ją, że nawet najpoważniejszy kryzys kiedyś mija. Jej słowa pomogą Zośce odzyskać odrobinę nadziei na lepsze jutro.

Giulia zacznie rozważać wyjazd z Nico w 23. odcinku „Felicita”

Giulia coraz mocniej odczuje ciężar sytuacji, w której znalazła się jej rodzina. Kamil pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale też skomplikowane sprawy majątkowe łączące jego włoską i polską rodzinę. W 22. odcinku Giulia odmówiła współpracy w sprawie domu, a w kolejnym, 23. odcinku zacznie coraz poważniej myśleć o wyjeździe z Nico. Może to być próba odcięcia się od konfliktów i odzyskania spokoju dla siebie oraz syna. Jej decyzja będzie miała znaczenie również dla Zośki i Oliwii, ponieważ obie rodziny nadal pozostaną związane tajemnicami z przeszłości Kamila.

Marco zaskoczy Zośkę mailem w 23. odcinku „Felicita”

W trudnym okresie Zośka otrzyma również niespodziewaną wiadomość od Marco. Ich relacja zaczęła rozwijać się we Włoszech, jednak bohaterka nie potrafiła od razu zaufać nowemu znajomemu. W 17. odcinku „Felicita” zobaczyła go z Niną i zaczęła podejrzewać, że mogła błędnie ocenić rodzącą się między nimi bliskość. Teraz Marco ponownie zwróci na siebie uwagę Zośki, wysyłając jej zaskakującego maila.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 23

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 23. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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