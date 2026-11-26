Hiszpańską telenowelę "Akacjowa 38" emituje stacja TVP1. Nowe odcinki serialu pojawiają się na antenie od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25, przynosząc widzom kolejne intrygi, sekrety oraz zwroty akcji.

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"Akacjowa 38" - odcinek 1014. Emisja 7.12.2026

Leonor i Liberto nabierają podejrzeń, że podczas kursów rysunku dochodzi do czegoś dziwnego. Tymczasem Susana i Rosina przekonują o swoich postępach i chwalą się możliwością udziału w zajęciach dla profesjonalnych artystów. Z kolei dręczony wyrzutami sumienia Cesareo szuka wsparcia u księdza Telma, o czym dowiaduje się Samuel.

Trini zamierza reprezentować rodzinne Cabrahigo w konkursie na deser sponsorowanym przez wydawcę encyklopedii kulinarnej. Ponieważ Lolita łączy siły z Florą, a Fabiana występuje w parze z Agustiną, Trini do wspólnego startu przekonuje Casildę.

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"Akacjowa 38" - odcinek 1015. Emisja 8.12.2026

Susana i Rosina za wszelką cenę unikają profesora Venancia, jednak mężczyzna nie odpuszcza i cierpliwie wyczekuje powrotu krawcowej do pracowni. Aby poprawić humor Cesareowi, Fabiana zaprasza go na podwieczorek, natomiast Samuel grozi mu śmiercią w razie wyjawienia prawdy. Równocześnie Javier, mąż Carmen, domaga się od niej pieniędzy, a zachwycony Servando objada się ciastami, które Trini oraz służące pieką na zbliżający się konkurs.

"Akacjowa 38" - odcinek 1016. Emisja 9.12.2026

Przekonane o tym, że przyczyniły się do śmierci modela, Susana i Rosina w dalszym ciągu kryją się przed profesorem Venanciem. W tym samym czasie Agustina i Casilda zaczynają podejrzewać, że z Rosiną dzieje się coś niepokojącego, a bezpardonowa walka uczestniczek kulinarnego konkursu przybiera na sile, z czego chętnie korzysta występujący w roli nieoficjalnego testera wypieków Servando.

W swoim mieszkaniu Samuel przygotowuje pracownię konserwatorską dla zachwyconej tym faktem Lucii. Mężczyzna wyznaje też młodej kobiecie, że uderzył księdza Telma.

"Akacjowa 38" - odcinek 1017. Emisja 10.12.2026

Widoczne na twarzy ojca Telma siniaki zwracają powszechną uwagę, ale duchowny tłumaczy je upadkiem z ambony i pozostaje nieugięty wobec kolejnych gróźb ze strony Samuela oraz Alicii. Sama Alicia wzbudza jednak podejrzenia Celii, gdy wychodzi na jaw, że nie zna ważnego hiszpańskiego malarza, którego dzieło konserwuje właśnie Lucia. Tymczasem rusza rywalizacja o najlepszy deser z udziałem dońi Trini i niemal wszystkich służących, a Susana i Rosina opuszczają wreszcie dom w przekonaniu, że don Venancio zniknął z Akacjowej.

"Akacjowa 38" - odcinek 1018. Emisja 11.12.2026

Kulinarne zmagania wygrywa siostrzenica właściciela wydawnictwa planującego publikację książki z nowymi przepisami cukierniczymi. Wychodzi również na jaw, że Servando źle usłyszał informację o wymogu przygotowania ciast z pigwą, co wywołuje oburzenie wśród służących.

Szantażowana przez męża Carmen próbuje zdobyć dla niego 200 peset. Z kolei don Venancio przysyła Susanie list z prośbą o spotkanie, na które kobieta decyduje się pójść w towarzystwie Rosiny, natomiast Felipe i Celia po podchwytliwej rozmowie z Alicią nabierają pewności, że ta kłamie.

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