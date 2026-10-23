SOR pobija serca widzów. Oto co czeka bohaterów w 2. odcinku!

Serial medyczny "SOR" zadebiutował na ekranach i od razu zyskał sympatię widzów, stając się kolejnym po produkcjach „Na dobre i na złe” oraz „Na sygnale” ważnym tytułem telewizyjnym. Według danych przekazanych przez Telewizję Polską, premierowy odcinek koprodukcji realizowanej wraz z serwisem Prime Video przyciągnął przed telewizory niemal 1,2 miliona odbiorców w TVP2. Ten wynik przełożył się na 15,4 proc. udziału w paśmie nadawania. Wynik ten dowodzi dużego zainteresowania ze strony widowni. Poniżej przedstawiamy informacje na temat drugiego odcinka, którego premierę zaplanowano na wtorek 27 października.

"SOR" w TVP2. Streszczenie 2. odcinka. Sprawa motocyklisty i przemocy domowej

W nowym epizodzie Kaśka znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy na szali znajdzie się życie poszkodowanego w wypadku motocyklisty. Bohaterka będzie musiała polegać wyłącznie na swoim medycznym instynkcie. Z kolei Piotr spróbuje dowieść słuszności swojej nietypowej diagnozy. Dodatkowo włączy się w historię młodego pacjenta, u którego zaobserwuje możliwe ślady stosowania przemocy domowej. Widzowie będą mogli zobaczyć ten odcinek o godzinie 21:50 na kanale TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.

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Obsada 2. odcinka serialu "SOR". Kto wystąpił w nowym epizodzie?

Autorami scenariusza drugiego odcinka są Maciej Sobczyk Gsp i Zbigniew Zborowski. Reżyserią z kolei zajęły się Sara Bustamante-Drozdek oraz Sylwia Rosak. Głównymi gwiazdami produkcji są Sebastian Dela oraz Sonia Mietielica. Oprócz nich na ekranie można podziwiać następujących aktorów:

Katarzynę Grabowską,

Andrzeja Grabowskiego,

Macieja Bisiorka,

Maurycego Popiela,

Zbigniewa Suszyńskiego,

Bartosza Wagę,

Dominikę Kluźniak,

Patrycję Franczak,

Mary Pawłowską,

Piotra Nowaka.

Serial "SOR". Gdzie oglądać i kiedy finał 1. sezonu na antenie Telewizji Polskiej?

Zainteresowani widzowie mogą już teraz obejrzeć wszystkie dwanaście odcinków w serwisie Prime Video. Dla osób nieposiadających subskrypcji platformy, nadawca publiczny przygotował tradycyjny harmonogram emisji. Kolejne epizody wyświetlane są regularnie we wtorki na antenie Telewizji Polskiej. Oznacza to, że finałowy odcinek serii zostanie zaprezentowany 5 stycznia.

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