Na Wspólnej, odcinki 4304-4307. Anastazja próbuje zabić matkę, a policja chwyta pedofila

Akcja serialu "Na Wspólnej" nabiera niesamowitego tempa i przypomina rasowy thriller. W nadchodzących epizodach Hebel nadal będzie wspierał Tomka, jednak na drodze stanie brat chłopaka, który zacznie zastraszać Agnieszkę i ostatecznie wrobi ją w posiadanie nielegalnych substancji. Sytuacja znajdzie swój finał w policyjnym areszcie. Równie surowe konsekwencje czekają pedofila nękającego małego Stefanka. Z kolei Lew Nalepa wejdzie w otwarty konflikt z dawną ukochaną, a zdesperowana córka Wioli, próbując uniknąć przymusowego odwyku, posunie się do usiłowania zabójstwa własnej matki. Szczegółowe opisy wydarzeń z odcinków 4304, 4305, 4306 i 4307 prezentujemy poniżej.

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Na Wspólnej odcinek 4304: Hebel wspiera Tomka, a Iga i Sławek tropią pedofila

Hebel z całych sił stara się skierować Tomka na właściwą drogę, jednak brat chłopaka kategorycznie się temu sprzeciwia. Tuż przed ważnym turniejem Hebel wspólnie z Sebą przygotowują dla swoich podopiecznych wyjątkową niespodziankę. Agnieszka organizuje specjalną przepustkę z zakładu poprawczego, po czym Ryszard zabiera młodzież na uroczysty obiad ze stekami. Dzięki wsparciu Hebla Tomek zyskuje nadzieję na lepsze życie. Niestety, wkrótce Olszewska staje się celem brutalnych gróźb ze strony "Żaby", który żąda całkowitego odcięcia się od jego brata. Równolegle Iga ze Sławkiem intensywnie poszukują pedofila wymieniającego wiadomości ze Stefankiem. Dziecko mierzy się z ogromnym hejtem, a Marta próbuje ustalić, w jaki sposób media dotarły do informacji o kompromitujących zdjęciach wysyłanych przez syna Mikołaja. Funkcjonariusze namierzają logowanie rzekomej Dorki w jednej z kawiarni, lecz docierają tam zbyt późno. W komendzie czeka na nich nowy współpracownik, Piotr, ekspert od cyberprzestępczości, co nie wzbudza entuzjazmu Przybysz i Dziedzica. Tymczasem Lew Nalepa przeżywa ogromny szok na wieść, że prestiżową operację pokazową poprowadzi Oriana Warska, jego dawna miłość z czasów studenckich. Szefowa placówki argumentuje, że światowej sławy kardiochirurg zagwarantuje szpitalowi ogromny rozgłos oraz korzyści finansowe. Wściekły Lew unika kontaktu z dawną partnerką, która usprawiedliwia to trudną przeszłością.

Na Wspólnej odcinek 4305: Córka Wioli wjeżdża w matkę samochodem, a Lew Nalepa traci cierpliwość

Igor i Julka stają się świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń z udziałem Wioli i jej zmagającej się z nałogiem córki. Nowak odbiera Julkę z placówki medycznej po przebytym zawale, który był skutkiem przedawkowania substancji odurzających. Młoda kobieta jest zdruzgotana perspektywą spędzenia najbliższego pół roku w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Niespodziewanie kontaktuje się z nimi zdesperowana Wiola, informując o potężnej awanturze z córką, która wpadła w furię na wieść o planowanym odwyku. Kiedy Igor wraz z Julką docierają pod wskazany adres, z przerażeniem obserwują, jak rozpędzona Anastazja celowo potrąca własną matkę samochodem. W innym miejscu "Żaba" realizuje swój bezwzględny plan zemsty, w wyniku którego Agnieszka zostaje oskarżona o posiadanie narkotyków. Olszewska razem z Heblem głośno dopingują zawodników z poprawczaka podczas koszykarskich rozgrywek. Zespół radzi sobie doskonale, ale Tomek zauważa, że jego brat dyskretnie wrzuca podejrzany pakunek do torebki prawniczki. Gdy drużyna świętuje mistrzowski tytuł, na trybunach wybucha ogromny skandal sprowokowany przez "Żabę". Policyjny pies bezbłędnie wyczuwa nielegalne substancje u Olszewskiej, ale Tomek błyskawicznie interweniuje, całkowicie zaskakując swojego brata. Z kolei Lew Nalepa musi zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Mimo początkowej niechęci asystuje Warskiej w trakcie pokazowego zabiegu, licząc, że to tylko jednorazowa współpraca. Po spektakularnym sukcesie operacji dyrekcja ogłasza jednak, że ceniona lekarka dołączy do zespołu na stałe. Zrozpaczony Nalepa zwierza się Weronice, ujawniając prawdziwy charakter jego relacji z Orianą.

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Na Wspólnej odcinek 4306: Prawda o narkotykach wychodzi na jaw, a Igor namawia Wiolę na drastyczny krok

Agnieszka i Hebel desperacko poszukują sposobu na wyciągnięcie Tomka z kłopotów, po tym jak wspaniałomyślnie przyjął na siebie winę za narkotyki podrzucone prawniczce. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, gdy na komisariacie niespodziewanie zjawia się "Żaba". Mężczyzna prosi Olszewską oraz Ryszarda o zaopiekowanie się Tomkiem, a następnie dobrowolnie przyznaje się do podrzucenia nielegalnych substancji. Zwolniony z aresztu Tomek spotyka na korytarzu zakutego w kajdanki brata, co wywołuje w nim ogromne emocje. Równocześnie Igor usilnie przekonuje Wiolę, że jedyną szansą na uratowanie jej dziecka jest umieszczenie jej w zakładzie karnym. Zaangażowanie Nowaka w problemy znajomej mocno irytuje Ankę, o której dziennikarz całkowicie zapomniał poprzedniego dnia, zmuszając ją do powrotu z pracy w towarzystwie wydawcy jej płyty, Kazika. Igor nie ustępuje i wywiera presję na Wiolę, która planuje wycofać obciążające córkę zeznania, argumentując, że tylko więzienna izolacja pozwoli Anastazji wyjść z nałogu. W tym samym czasie Julka, wstrząśnięta niedawnymi wydarzeniami, zaczyna tracić wiarę w skuteczność własnej terapii. Przed budynkiem szpitala dochodzi do konfrontacji Lwa z Orianą. Lekarka kpi z jego motocykla i sugeruje kryzys wieku średniego. Choć Nalepa zapomniał o urodzinach dawnej miłości, sytuację ratuje doktor Adamski, wręczając jubilatce tort. Zirytowany Lew w końcu żąda od Oriany szczerej rozmowy i wyjaśnienia powodów ich bolesnego rozstania przed laty.

Na Wspólnej odcinek 4307: Aresztowanie przestępcy w parku i szokująca intryga Judyty z nagraniem

Sprawa internetowego pedofila znajduje swój finał w policyjnym areszcie. Iga i Sławek są pełni podziwu dla ogromnego zaangażowania Piotra, który perfekcyjnie prowokuje przestępcę do spotkania. Specjalista od cyberprzestępczości, podszywając się pod małego Stefanka, aranżuje schadzkę z "Dorką" w miejskim parku, gdzie funkcjonariusze skutecznie obezwładniają i zatrzymują podejrzanego. W trakcie przesłuchania zatrzymany mężczyzna bezczelnie prowokuje policjantów, co doprowadza Piotra do ostateczności i uderza zwyrodnialca w twarz. Tymczasem w szpitalu zaognia się konflikt między Lwem a Orianą. Dyrektorka placówki składa Nalepie propozycję objęcia stanowiska zastępcy, co wzbudza jego wątpliwości. Weronika, wyczuwając dziwne napięcie między partnerem a nową lekarką, postanawia zaprosić Warską na wspólną kolację. Spotkanie zamienia się w festiwal wzajemnych uszczypliwości i ukrytej rywalizacji. Gdy Lew dowiaduje się o ambicjach Oriany dotyczących stanowiska wicedyrektora, blefuje, że on również złożył swoją kandydaturę, co doprowadza pewną siebie lekarkę do kompletnego załamania po powrocie do domu. W innej części miasta Marta próbuje wyciągnąć od Fabiana informacje o tym, kto przekazał dziennikarzom szczegóły tragedii Stefanka. Gęba sugeruje winę Krawca, co wywołuje u niego ogromne oburzenie podczas bezpośredniej konfrontacji. Z kolei zdesperowana Judyta, odsunięta od kluczowego projektu, obarcza całą odpowiedzialnością Martę. Błaga Fabiana o interwencję i pomoc w odzyskaniu autorskiego programu, jednak spotyka się ze stanowczą odmową. W odwecie Bradecka realizuje podstępny plan, ukrywając telefon w sypialni i potajemnie rejestrując ich intymne zbliżenie.

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