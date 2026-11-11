Na Wspólnej, odcinek 4310: Weronika i Tadeusiak ruszą na pomoc Ewelinie i jej córce! Nie będzie chciała uciec od potwora Grega - WIDEO

Ewelina okłamie Weronikę i Roberta w 4310 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" Weronika i Kacper (Tomasz Archacki) zjawią się na komisariacie, gdzie pokażą Robertowi przerażającą wiadomość od więzionej Jagody. Kalska wyśle synowi Roztockiej swoją lokalizację z informacją, że razem z matką są przetrzymywane przez Grega wbrew ich woli. Oczywiście, zajmujący się ich sprawą Tadeusiak nie przejdzie koło tego obojętnie i razem z dawną kochanką uda się pod wskazany adres.

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka i Tadeusiak przyjadą we wskazane miejsce akurat w momencie, gdy Kalski wyjdzie pobiegać, dzięki czemu z łatwością udadzą się do środka. Tyle tylko, że Ewelina już na wstępie zacznie udawać, że wszystko jest w porządku i wcale nie potrzebują pomocy. Jednak Jagoda będzie innego zdania.

Czy Jagoda wreszcie wpłynie na matkę w 4310 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" córka za wszelką cenę spróbuje wstrząsnąć swoją matką i namówić ją do ucieczki z Weroniką i Robertem. Tym bardziej, iż doskonale będzie świadoma, że Ewelina poświęca się wyłącznie dla niej, a ona nie będzie tego od niej oczekiwać. Zwłaszcza, że jej ojciec tak naprawdę wcale się nie zmieni, przez co wciąż będzie stanowił niebezpieczeństwo.

Ale czy w 4310 odcinku "Na Wspólnej" Jagodzie uda się przekonać matkę? A może Ewelina zdecyduje się zostać przy Gregu, przy którym będzie mieć zapewniony dach nad głową i przyszłość dla swojej córki? Tyle tylko, że dziewczyna wcale nie będzie jej chciała mieć takim kosztem? Czy zatem zdoła wpłynąć na matkę przy wsparciu prawniczki i policjanta?

Ewelina i Jagoda uciekną od Grega w 4310 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że tak, bo już w 4311 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina będzie miała jechać z Weroniką na komendę, aby uzyskać zakaz zbliżania się dla Grega. Roztocka i Tadeusiak zabiorą Kalskie z domku na odludziu i ulokują w bezpiecznym miejscu, gdzie tyran nie zdoła ich znaleźć.

Do tego stopnia, że w 4311 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się nawet w domu Roztockiej, żądając od niej informacji o miejscu pobytu rodziny. A gdy jej nie uzyska, to znów rzuci się z łapami na Weronikę, zacznie ją szarpać i tym razem postanowi już spełnić swoją groźbę...

Kiedy 4310 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4310 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 11 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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