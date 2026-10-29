Na Wspólnej, odcinek 4311: Weronika umrze po ataku Grega? Ucieknie i nie wezwie pomocy do nieprzytomnej Roztockiej - ZDJĘCIA

Greg odkryje zniknięcie żony i córki w 4310 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4311 odcinku "Na Wspólnej" Weronika będzie miała jechać z Eweliną na komendę, aby uzyskać zakaz zbliżania się dla Grega do niej i ich córki Jagody (Laura Zawadka). Tym bardziej, że razem z Robertem (Dariusz Wnuk) uda się je zabrać z opuszczonego domu na odludziu, gdzie wywiezie je Kalski i ukryć w bezpiecznym miejscu. Ale niestety najgorszym możliwym kosztem...

Wszystko przez to, że po powrocie z biegania Kalski odkryje nieobecność żony i córki i od razu pomyśli, że to sprawka Weroniki. Dlatego w 4311 odcinku "Na Wspólnej" wyczeka momentu aż Lew (Przemysław Sadowski) i Kacper (Tomasz Archacki) wyjdą z domu, aby zostać sam na sam z prawniczką, której już wcześniej groził śmiercią. I niestety postanowi spełnić swoje żądanie, gdy Roztocka znów mu się postawi...

Agresywny Kalski ucieknie po bestialskim ataku na Weronikę w 4311 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4311 odcinku "Na Wspólnej" agresywny Greg wpadnie do domu Weroniki i zażąda ujawnienia miejsca pobytu żony. Oczywiście, Kalski spróbuje to osiągnąć siłą i już na wstępie zacznie szarpać Roztocką. A gdy niczego dobrego dla siebie się od niej nie dowie, to odepchnie ją tak mocno, że prawniczka uderzy głową o schody i straci przytomność!

Ale Greg w 4311 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie udzieli jej pomocy! A wręcz przeciwnie, ucieknie i nawet nie wezwie nawet pogotowia. Zwłaszcza, że przecież o to będzie mu chodzić, aby w końcu pozbyć się Weroniki, która będzie stać mu na drodze do dalszego manipulowania Eweliną.

Tadeusiak odnajdzie nieprzytomną Roztocką w 4311 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4311 odcinku "Na Wspólnej" Kalski będzie przekonany, że właśnie to uda mu się osiągnąć. Zwłaszcza, że przecież Roztocka zostanie zupełnie w domu sama, a ani Kacper, ani Lew nie wrócą tam tak szybko! Tyle tylko, że nie przewidzi tego, że do Weroniki może wpaść ktoś jeszcze!

Zdradzamy, że w 4311 odcinku "Na Wspólnej" Robert zacznie niepokoić się o Weronikę, która nie stawi się na komendzie razem z Eweliną. Tadeusiak zacznie podejrzewać, że mogło stać się coś złego, dlatego uda się do domu dawnej kochanki z bronią w ręku.

I niestety się nie pomyli, bo faktycznie odnajdzie nieprzytomną Roztocką na podłodze. Oczywiście, natychmiast do niej podbiegnie i gdy zobaczy, że oddycha, to od razu zadzwoni po pomoc! Ale Kalskiego już nie zastanie na miejscu!

Kiedy 4311 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4311 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie