Na Wspólnej, odcinek 4309: Greg wywiezie Ewelinę i Jagodę! Uwięzi żonę i córkę na odludziu - ZDJĘCIA

Kacper i Weronika odkryją zniknięcie Kalskich w 4309 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4309 odcinku "Na Wspólnej" Kacper (Tomasz Archacki) odkryje, że od kilku dni nie ma kontaktu z Jagodą, która nagle zniknie także z mediów społecznościowych. Chłopak od razu zaalarmuje o tym Weronikę i Lwa (Przemysław Sadowski), a para nie przejdzie wobec tego obojętnie. Tym bardziej, iż zacznie podejrzewać, że mogło stać się coś złego, skoro Kalska razem z matką znów wróciły do Grega.

Oczywiście w 4309 odcinku "Na Wspólnej" zaniepokojona Roztocka od razu postanowi to sprawdzić. I to nie zważając na wcześniejsze groźby Kalskiego, który już nawet straszył Weronikę śmiercią, gdyby ta ponownie zdecydowała się przyjechać pod jego dom. Ale w sytuacji, gdy ich życie będzie mogło być zagrożone, to prawniczka nie będzie w stanie zachować się inaczej i ponownie zjawi się przed ich domem.

Więziona Jagoda wyśle przerażającą wiadomość w 4309 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4309 odcinku "Na Wspólnej" nikt jej tam nie otworzy, bo nikogo tam nie zastanie! Weronika od razu zacznie pytać sąsiadki Kalskich o Jagodę i Ewelinę i dzięki temu dowie się, że ich rodzina wyjechała. Jednak nie będzie wiedziała, gdzie. Ale do tego w końcu dojdzie Kacper, gdy Jagodzie na chwilę uda się odzyskać telefon i jakimś cudem złapać zasięg.

W 4309 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda napisze Kacprowi, że razem z Eweliną są więzione przez Grega w domu na totalnym odludziu. Kalska wyśle mu swoją lokalizację, po czym kontakt znów się urwie. Ale to wystarczy, aby syn Weroniki dowiedział się, gdzie to jest i od razu zawiadomił o tym swoją matkę, która tak tego nie zostawi!

Roztocka i Tadeusiak ruszą na pomoc Ewelinie i jej córce w 4310 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" Weronika wybierze się z Kacprem na komisariat, gdzie przekażą Robertowi (Dariusz Wnuk) dramatyczną wiadomość od Jagody z lokalizacją miejsca, w którym będzie przetrzymywał ją i jej matkę Greg. Oczywiście, Tadeusiak nie odmówi im pomocy, tym bardziej, że już wcześniej pomagał im przy sprawie Kalskich.

W 4310 odcinku "Na Wspólnej" Weronika i Robert od razu udadzą się pod wskazany adres, gdzie odnajdą Ewelinę i Jagodę. I to akurat w momencie, gdy Grega chwilowo nie będzie w domu. Czy zdołają przekonać je do ucieczki? A może Kalskie zostaną ze swoim oprawcą? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 4309 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4309 "Na Wspólnej" będzie miał premierę we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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