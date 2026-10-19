Na Wspólnej, odcinek 4312: Ewelina i Jagoda będą drżeć ze strachu o Weronikę! Poświeci własne życie, aby ocalić Kalskie - ZDJĘCIA

Ewelina i Jagoda dowiedzą się o brutalnym ataku Grega na Weronikę w 4312 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4312 odcinku "Na Wspólnej" Kalskie natychmiast przyjadą do szpitala, gdy dowiedzą się o brutalnym ataku Grega na Weronikę w jej własnym domu. Zdradzamy, że Kalski wpadnie do Roztockiej, po czym zacznie ją dusić aż do utraty przytomności! Nieprzytomną prawniczkę znajdzie dopiero Robert (Dariusz Wnuk), który już wcześniej będzie pomagał dawnej ukochanej w sprawie Eweliny i Jagody.

Tadeusiak natychmiast zadzwoni po pomoc, a Roztocka w ciężkim stanie wyląduje w szpitalu, gdzie o jej życie zaczną drżeć Lew (Przemysław Sadowski) z Kacprem (Tomasz Archacki). Oczywiście, prędko dotrze do nich i Robert, a wraz z nim w 4312 odcinku "Na Wspólnej" zaalarmowane o wszystkim Ewelina z Jagodą.

Kalskie zdadzą sobie sprawę, że to z ich winy Roztocka będzie walczyć o życie w 4312 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4312 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina z przerażeniem wysłucha szczegółów, dotyczących ataku jej męża na Weronikę, o czym opowie jej Robert, a od Nalepy także stanu, w jakim Roztocka znajdzie się w szpitalu. Tym bardziej, że prawniczka wyląduje tam przez Grega i to jeszcze z powodu tego, że nie odpuściła i do końca chciała im pomóc, aby wreszcie były bezpieczne. Tyle tylko, że niestety własnym kosztem.

W 4312 odcinku "Na Wspólnej" zaniepokojona Kalska od razu chwyci w ramiona swoją córkę, która także straszliwie będzie przeżywać całą tą sytuację. Szczególnie, że to właśnie Roztocka się nią zaopiekowała, gdy jej matka wylądowała w szpitalu psychiatrycznym i nie wydała jej ojcu tyranowi. Ale przez Ewelinę znowu do niego wrócą.

Weronika przeżyje, a Kalski trafi w ręce policji w 4315 odcinku "Na Wspólnej"!

Czy zatem ich kolejny ratunek w 4312 odcinku "Na Wspólnej" Weronika w końcu przepłaci swoim życiem? Czy Roztocka umrze? Wszystkich fanów "Na Wspólnej" od razu uspokajamy, że nie, bo na szczęście w końcu prawniczka otworzy oczy i odzyska przytomność!

A Greg wreszcie trafi w ręce policji z Tadeusiakiem i Sławkiem (Mariusz Słupiński) na czele, wyląduje, gdzie jego miejsce. A co najwalniejsze już się z tego nie wywinie, dzięki czemu zarówno Roztocka, jak i Kalskie w końcu będą mogły być bezpieczne!

Kiedy 4312 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4312 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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