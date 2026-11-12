Splątane losy, odcinek 88: Burak pozna gorzką prawdę na temat życia uczuciowego Yasemin. Będzie załamany

"Splątane losy", odcinek 88. Burak pocałuje Yasemin i dowie się o jej wyborze

Pomiędzy Burakiem a Yasemin znów dojdzie do ostrego spięcia, ponieważ mężczyzna posunie się do pocałowania jej wbrew wyraźnemu sprzeciwowi. Taki krok wcale nie sprawi, że kobieta zmieni zdanie i do niego wróci. Przyniesie to odwrotny skutek, gdyż bohaterka wytrwa w swoim postanowieniu, a zdesperowany Burak będzie musiał ostatecznie pogodzić się z bolesnym odrzuceniem przez dawną ukochaną.

Wkrótce potem mężczyzna otworzy się przed Serhatem i opowie mu o swoich kłopotach sercowych. Podczas rozmowy potwierdzi się, że Yasemin na dobre związała swoją przyszłość z Keremem. Lekarzowi trudno będzie przyjąć to do wiadomości, tym bardziej że wcześniej usilnie walczył o powrót dziewczyny. Przypomnijmy, że w 82. odcinku wypominał jej kłamstwa oraz zatajenie faktów o krewnych, czym tylko pogorszył ich relacje.

"Splątane losy". Ezgi obiecuje Meltem, że wyrzuci Yasemin ze szpitala w 88. odcinku

W nadchodzącym epizodzie Ezgi zapewni Meltem, że zrobi wszystko, aby doprowadzić do zwolnienia Yasemin ze szpitala. Kobieta nie ma zamiaru dłużej znosić widoku znienawidzonej pielęgniarki na szpitalnych korytarzach. Tego typu zapowiedź oznacza dla głównej bohaterki kolejną falę poważnych kłopotów, które nałożą się na jej dotychczasowe, i tak już bardzo skomplikowane położenie życiowe.

Pielęgniarka musi bowiem nieustannie osłaniać matkę oraz siostrę przed groźnym Tahsinem, a równolegle odpierać ataki w miejscu zatrudnienia. Już w 77. odcinku Meltem oraz Ezgi rozpuszczały plotki o rzekomym romansie dziewczyny z Keremem. Teraz druga z intrygantek porzuci złośliwe uwagi na rzecz otwartej walki, mającej na celu całkowite zniszczenie znienawidzonej konkurentki.

Tahsin włamuje się do mieszkania córki w 88. odcinku serialu "Splątane losy"

Tahsin nie porzuci prób zlokalizowania ukrywającej się przed nim Pakize. Aby osiągnąć swój cel, mężczyzna potajemnie wedrze się do mieszkania zajmowanego przez Yasemin. Będzie miał nadzieję, że wewnątrz natrafi na jakiekolwiek ślady pozwalające mu namierzyć matkę dziewczyny. Pokazuje to, że przestaje on wierzyć wyłącznie w donosy od osób trzecich i bierze sprawy we własne ręce.

Taka determinacja stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej rodziny pielęgniarki. Warto pamiętać, że w 81. odcinku Yasemin wyznała Münevver prawdę o znęcaniu się Tahsina nad Pakize, a także o zabójstwie Fatiha. Od tamtego momentu młoda kobieta robi wszystko, co w jej mocy, aby ojciec pod żadnym pozorem nie zbliżył się ponownie do jej matki oraz małej Mine.

Równolegle na jaw wyjdą nowe fakty, gdyż Halil zorientuje się, że Tahsin działa w porozumieniu z Remzim. Odkrycie to ma kluczowe znaczenie, ponieważ wspólnik już wcześniej dostarczał prześladowcy wskazówek ułatwiających osaczenie Yasemin. W 86. odcinku przekazał mu jej dokładny adres, czym doprowadził do ich spotkania twarzą w twarz. To ostatecznie przekona Halila, że Remziemu nie wolno wierzyć.

Kiedy oglądać 88. odcinek serialu "Splątane losy"? Data i godzina emisji w TVP1

Premierowa odsłona tych dramatycznych wydarzeń została już dokładnie zaplanowana w ramówce telewizyjnej. Odcinek 88. serialu "Splątane losy" ukaże się w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie, którzy przegapią emisję w tradycyjnej telewizji, będą mogli nadrobić zaległości za pośrednictwem platformy internetowej TVP VOD.

"Splątane losy" – o czym jest turecki serial? Pełna obsada produkcji

Turecki dramat obyczajowy "Splątane losy", znany w oryginale pod tytułem "Bizi Birleştiren Hayat", przybliża historię majętnej i zasadniczej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej uporządkowana codzienność wywraca się do góry nogami, kiedy przed wejściem do jej posiadłości pojawia się pięcioletnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczynka jest jej wnuczką, o której kobieta wcześniej nie wiedziała. Bohaterka decyduje się odszukać swoją córkę Pakize, z którą straciła kontakt przed wieloma laty. Równolegle na ekranie śledzimy skomplikowane losy uczuciowe pielęgniarki Yasemin oraz doktora Buraka.

W głównych rolach w produkcji występują: Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci, Kayra Aleyna Zabcı grająca Yasemin Kardan, Emir Gülsever jako serialowy Burak oraz Şerif Bozkurt odgrywający rolę Halila. Na ekranie partnerują im także Yeşim Ceylan jako Ayfer i Doğaç Gözüdeli jako Kerem. Zespół aktorski uzupełniają Zelal Barlas w roli Meltem, İrem Korkmaz jako Ezgi, Nesrin Yıldırım grająca Suzan oraz Elifnaz Sabuncu wcielająca się w Pınar.

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