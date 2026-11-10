Na Wspólnej, odcinek 4313: Igor rozpozna kierowcę Ani! Mężczyzna ma powiązania z nielegalnym biznesem

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Ania dostanie transport od szefa

Kariera Ani (Sonia Mietielica) będzie nabierać tempa. W 4313. odcinku "Na Wspólnej" po pracy nie będzie miała zamiaru wracać od razu do domu, ponieważ czeka ją próba przed nagraniami płyty. W związku z tym Igor zaproponuje, że ją odwiezie. Nowak będzie chciał pomóc ukochanej i spędzić z nią trochę czasu, jednak plany pary niespodziewanie się zmienią. Pod miejsce pracy Ani podjedzie bowiem transport wysłany przez jej szefa. Dla Igora nie będzie to jednak zwyczajna sytuacja. Kiedy zobaczy kierowcę, natychmiast go rozpozna.

Nowak nie będzie miał dobrych skojarzeń z mężczyzną. Okaże się, że to recydywista, który ma powiązania z narkobiznesem. Igor zna realia przestępczego środowiska i nie będzie mógł zignorować tego, kogo właśnie zobaczył przy swojej ukochanej. Pojawienie się podejrzanego kierowcy w otoczeniu Ani sprawi, że sytuacja nabierze zupełnie innego znaczenia.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Igor rozpozna człowieka z przestępczą przeszłością

Igor będzie wiedział, że ma do czynienia z osobą powiązaną z narkobiznesem, a jego przestępcza przeszłość nie pozwoli mu potraktować całej sytuacji jako niewinnego zbiegu okoliczności. Igor od dłuższego czasu ma kontakt ze sprawami dotyczącymi narkotyków. Jego córka Julka ma olbrzymi problem z uzależnieniem od narkotyków, a on nie potrafi jej pomóc wyjść z nałogu. Ale nie tylko ona zmaga się z tym problemem, ponieważ w jej otoczeniu znajduje się więcej osób, które potrzebują pomocy. W 4290. odcinku Igor brał udział w policyjnej prowokacji, której celem było schwytanie dilera, który dostarczał narkotyki Anastazji, córki jego znajomej, Wioli.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4313. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4313. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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