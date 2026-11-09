Na Wspólnej, odcinek 4313: Weronika może już nigdy się nie obudzić! Lew zrezygnuje z walki o awans

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Weronika nadal będzie w śpiączce

Sytuacja Weroniki będzie nadal bardzo poważna. Po brutalnym ataku Grega Kalskiego Roztocka trafiła do szpitala z ciężkim urazem głowy. W 4311. odcinku Greg zaatakował ją we własnym domu, kiedy próbowała pomóc Ewelinie i uzyskać dla niej oraz córki ochronę przed agresywnym mężem. Kalski szarpnął prawniczkę i popchnął ją tak niefortunnie, że uderzyła głową o schody. Co szczególnie przerażające, napastnik nie wezwał nawet pomocy.

W 4312. odcinku lekarze zaplanowali operację mózgu, a bliscy Weroniki czekali na informacje dotyczące jej stanu. Lew bardzo ciężko zniósł widok ukochanej w szpitalnym łóżku. Mimo własnego załamania próbował jednak uspokajać Kacpra, zapewniając go, że jego mama wyzdrowieje. Nie miał jednak pewności, jak zakończy się leczenie. W 4313. odcinku sytuacja nadal będzie tragiczna. Weronika pozostanie w śpiączce farmakologicznej, a lekarze nie będą w stanie zagwarantować, co przyniosą kolejne dni.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Lew obwini się o tragedię ukochanej

Szczególnie trudne chwile przeżywać będzie Lew (Przemysław Sadowski). Nie tylko będzie martwił się o życie Weroniki, ale również zacznie obwiniać się za to, co ją spotkało. W rozmowie z Orianą Warską (Kamilla Baar) przyzna, że Roztocka od początku przeczuwała, iż Greg jest psychopatą. Jej obawy okazały się uzasadnione, jednak nie udało się zapobiec tragedii.

Warto przypomnieć, że konflikt wokół Kalskiego narastał już od kilku odcinków. W 4302. odcinku Greg groził Weronice śmiercią i siłą odciągał ją od swojej żony. Roztocka nie zamierzała jednak odwracać wzroku od przemocy, której doświadczała Ewelina. W 4310. odcinku razem z Kacprem przekazała Tadeusiakowi wiadomość o miejscu przetrzymywania Eweliny i Jagody. To właśnie działania prawniczki doprowadziły do kolejnego bezpośredniego starcia z agresywnym Kalskim.

Teraz Lew będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami tamtych wydarzeń. Widok Weroniki w śpiączce przywoła w nim również bardzo bolesne wspomnienia związane ze śmiercią jego żony. Lekarz zwierzy się Orianie, że nie daje sobie rady z obecną sytuacją. Będzie to dla niego szczególnie trudne wyznanie, ponieważ dotąd próbował być opanowany i silny.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Nalepa odpuści walkę o stanowisko

Problemy osobiste wpłyną również na zawodowe plany Lwa. Zdecyduje się zrezygnować z walki o stanowisko wicedyrektora szpitala. Nie będzie już chciał angażować się w rywalizację, która jeszcze niedawno była dla niego bardzo ważna.

Przypomnijmy, że konflikt o awans rozpoczął się po pojawieniu się Oriany Warskiej w placówce. W 4304. odcinku Nalepa dowiedział się, że stracił możliwość przeprowadzenia pokazowej operacji na rzecz światowej sławy kardiochirurżki. Był tym wyraźnie rozczarowany. W 4307. odcinku, kiedy dyrektorka zaproponowała mu kandydowanie na stanowisko zastępcy, początkowo się wahał. Ostatecznie jednak zdecydował się stanąć do rywalizacji z dawną miłością.

W 4308. odcinku napięcie między lekarzami dodatkowo wzrosło. Oriana i Lew rywalizowali o stanowisko, a wzajemne donosy jeszcze bardziej pogarszały ich relacje. Teraz jednak Nalepa będzie miał znacznie poważniejsze problemy niż zawodowa ambicja. Stan Weroniki i wspomnienia związane z dawną tragedią sprawią, że nie będzie potrafił kontynuować dotychczasowej walki. Rezygnacja z awansu pokaże, jak mocno wydarzenia ostatnich dni wpłynęły na lekarza.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4313. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4313. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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