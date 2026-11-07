Na Wspólnej, odcinek 4316: Ewelina po ataku Grega na Weronikę zrezygnuje z jej pomocy! Już nie będzie jej potrzebna

Uratowana Weronika wciąż będzie chciała pomagać Ewelinie w 4316 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4316 odcinku "Na Wspólnej" Weronika po wybudzeniu się ze śpiączki rozpozna swoich najbliższych - syna Kacpra (Tomasz Archacki) czy ukochanego Lwa (Przemysław Sadowski), a nawet Ewelinę. I choć kompletnie nie będzie mogła przypomnieć sobie Grega, ani tego, co zrobił zarówno jej, jak i Kalskiej to będzie pamiętała o tym, że jej pomagała.

Do tego stopnia, że 4316 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka zechce to kontynuować. Tyle tylko, że jej neurolog kompletnie nie zgodzi się na jej powrót do pracy, bo jej mózg będzie jeszcze potrzebował regeneracji. Lekarz zasugeruje prawniczce odpoczynek i wyjazd do sanatorium, przez co dobroduszna Weronika znów stanie się rozdarta. Ale Ewelina szybko ułatwi jej wybór!

Kalska zapewni Roztocką, że już poradzi sobie bez niej w 4316 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4316 odcinku "Na Wspólnej" Kalska poleci Roztockiej, aby zadbała o swoje zdrowie i się nią nie przejmowała. Szczególnie, że będzie mieć ogromne wyrzuty sumienia z powodu tego, jak załatwił ją jej mąż. Zwłaszcza, że Greg zaatakuje ją dlatego, że do końca będzie jej pomagać, uwolni od niego ją i Jagodę (Laura Zawadka) i będzie chciała ostatecznie je od niego odciąć. A gdy ich przed nim nie wyda, to zapłaci za to najwyższą cenę.

W 4316 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina zapewni Weronikę, że już dalej poradzi sobie sama. Tym bardziej, że po latach życia na garnuszku męża, który zabroni jej powrotu do pracy, uda jej się znaleźć zatrudnienie i zapewnić byt sobie i córce. Szczególnie, że póki co i im nic nie będzie grozić, bo Greg będzie siedział po zatrzymaniu przez Tadeusiaka (Dariusz Wnuk) i Sławka (Mariusz Słupiński). Tyle tylko, że i tu pojawi się problem!

Greg skorzysta na powikłaniach Weroniki w 4316 odcinku "Na Wspólnej"?

Wszystko przez to, że w 4316 odcinku "Na Wspólnej" Greg postanowi wykorzystać to, że Weronika nie będzie pamiętać ani jego, ani tego, że próbował ją zabić! Kalski skłamie podczas swojego przesłuchania, że Roztocka sama się przewróciła, a jego prawnik Zakościelny (Dariusz Niebudek) doda, że przecież szanowany lekarz nie mógłby nikogo skrzywdzić, bo będzie od ratowania życia, a nie jego odbierania. Czy zatem drań znów zdoła się wywinąć?

Czy w 4316 odcinku "Na Wspólnej" Greg znów będzie stanowił niebezpieczeństwo dla swojej rodziny i Weroniki? Na szczęście, Roztocką uda się przed nim ochronić, bo po zapewnieniach Eweliny, zgodzi się ona pojechać do sanatorium, gdzie Lew (Przemysław Sadowski) osobiście ją zawiezie. Ale wtedy Kalskie zostaną zostawione same sobie! Czy Kalski dopadnie je pod nieobecność prawniczki? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 4316 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4316 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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