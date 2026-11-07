Na Wspólnej, odcinek 4315: Ewelina po wybudzeniu Weroniki wpadnie w ramiona Lwa! Obarczy się winą za atak Grega - ZDJĘCIA

Ewelina poczuje się winna tragedii Weroniki w 4315 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4315 odcinku "Na Wspólnej" Weronika wreszcie obudzi się ze śpiączki, w którą zapadnie po brutalnym ataku Grega i koniecznej operacji mózgu. Na szczęście, Roztocka rozpozna swoich najbliższych - syna Kacpra (Tomasz Archacki) czy ukochanego Lwa, a nawet Ewelinę, co napełni Nalepę ogromną radością. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedział, z czym będzie wiązało się ryzyko takiej operacji. I niestety wkrótce się o tym przekona, ale póki co pozostanie mu się cieszyć z odzyskania ukochanej.

Jednak w 4315 odcinku "Na Wspólnej" nie tylko on napełni się radością, bo z ulgą w końcu będzie mogła odetchnąć i Ewelina. Zwłaszcza, że to przez pomoc jej i Jagodzie (Laura Zawadka), Weronika o mało nie zginie z rąk jej męża, gdy po ich zabraniu z opuszczonego domu na odludziu w bezpieczne miejsce ich przed nim nie wyda. Wówczas Kalski wpadnie w szał i odepchnie ją tak mocno, że Roztocka uderzy głową o schody i straci przytomność, a Greg ucieknie bez udzielenia jej pomocy. Ale na szczęście, w ostatniej chwili odnajdzie ją Tadeusiak (Dariusz Wnuk).

Nalepa pocieszy Kalską w 4315 odcinku "Na Wspólnej"!

Wówczas Weronika w poważnym stanie wyląduje w szpitalu, gdzie Ewelina i Jagoda będą drżeć o jej życie, podobnie jak Kacper z Lwem. Szczególnie, że Kalskie zdadzą sobie sprawę, że Roztocka będzie o nie walczyć właśnie przez to, że to je chciała przed nim uratować. Dlatego, jak tylko w 4315 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Nalepy otworzy oczy i będzie ich pamiętać, to odetchnie z ogromną ulgą! Ale smutek i tak pozostanie.

W 4315 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina da Nalepie jasno do zrozumienia, że czuje się winna tego, co Greg zrobi jego ukochanej. Kalska zacznie mieć ogromne wyrzuty sumienia i pogrąży się w rozpaczy, a Lew od razu zacznie ją pocieszać. Tym bardziej, że przecież to nie ona zaatakuje Weronikę i nie będzie odpowiadać za swojego męża. Mimo, że faktycznie, gdyby do niego nie wróciła, to może udałoby się uniknąć tego dramatu!

Lew także poczuje się winny w 4315 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 4315 odcinku "Na Wspólnej" Lew równie dobrze będzie mógł to samo powiedzieć o sobie, że gdyby wcześniej uwierzył ukochanej, to może do tej tragedii by nie doszło. Zwłaszcza, że Weronika od razu przejrzała Grega, ale on dał się mu tak zmanipulować, że także długo nie wierzył Roztockiej, póki Kalski omal nie zabił swojej żony. A nieco później i jej prawniczki!

Jednak w 4315 odcinku "Na Wspólnej" najważniejsze będzie to, że Weronika przeżyje, a Kalski wreszcie wpadnie w ręce policji, przez co zarówno Roztocka, jak i Kalskie będą już bezpieczne. Tym bardziej, że to sam Tadeusiak go zatrzyma i razem ze Sławkiem (Mariusz Słupiński) doprowadzą go wprost na przesłuchanie. Tyle tylko, że wtedy czar będzie mógł prysnąć, gdy okaże się, że prawniczka wcale nie będzie pamiętać Grega i jego ataku, a on okłamie policjantów, że Weronika sama się przewróciła, w czym Andrzej (Dariusz Niebudek) tylko mu pomoże!

Kiedy 4315 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4315"Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 19 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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