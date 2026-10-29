Na Wspólnej, odcinek 4314: Dramat Nalepy na nowo zbliży go do Oriany! Weronika już się nie obudzi?

Przełom w relacji Oriany i Lwa w 4314 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4314 odcinku "Na Wspólnej" Oriana i Lew po latach znów się do siebie zbliżą. I choć ich początki w szpitalu nie będą należeć do udanych, bo Warska zabierze Nalepie przełomową operację, a następnie zacznie się z niego nawet wyśmiewać, mając w pamięci przeszłość, której on nie będzie pamiętał. Aż w końcu nie zniesie zachowania byłej kochanki i stanie z nią do walki o fotel wicedyrektora. Ale, gdy Weronika zacznie walczyć o życie to wszystko się zmieni!

Do tego stopnia, że załamany Nalepa zacznie się już nawet zwierzać swojej dawnej kochance, a nawet odstąpi jej fotel wicedyrektora, o którym w tym momencie nie będzie w sranie myśleć. A w 4314 odcinku "Na Wspólnej" zrobi już nawet coś, co sprawi, że i Oriana puści ich przeszłość w niepamięć, boi zrobi jej się szalenie żal swojego byłego!

Mąż Warskiej nakryje ją na zbliżeniu z Nalepą w 4314 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko zacznie się od tego, gdy w 4314 odcinku "Na Wspólnej" Oriana zauważy potworny błąd w planie zabiegu, w trakcie którego będzie miała asystować Nalepie. Wówczas Lew jeszcze bardziej się przed nią otworzy i otwarcie przyzna, że nie jest w stanie skupić się na pracy, bo widok Weroniki w śpiączce przywołuje u niego wspomnienia o jego zmarłej żonie Paulinie (Marta Walesiak). I tym kompletnie rozwali Warską.

Tym bardziej, że w 4314 odcinku "Na Wspólnej" Oriana zrozumie, że i on nie miał łatwego życia po ich rozstaniu. Wtedy Warskiej zrobi się naprawdę żal Nalepy, do którego na nowo się zbliży, czym mocno zszokuje swojego męża, który niespodziewanie pojawi się w szpitalu. Mężczyzna będzie zszokowany ich bliskością. Tym bardziej, iż będzie ona sprzeczna z tym, co na temat Lwa mówiła wcześniej jego żona, której miał zniszczyć życie. Dlatego otwarcie spyta, czy już mu to wybaczyła.

Lew wybierze Weronikę w 4315 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale bliskość Lwa i Oriany w 4314 odcinku "Na Wspólnej" i tak wcale nie potrwa długo! Wszystko przez to, że w kolejnym odcinku Weronika w końcu się obudzi i rozpozna Lwa, czym ogromnie go ucieszy. Do tego stopnia, że to na niej Nalepa skupi całą swoją uwagę, a Warska pójdzie już w odstawkę.

Jednak czy w 4315 odcinku "Na Wspólnej" Oriana tak to zostawi? A może znów postanowi zawalczyć o Nalepę? Albo co gorsza dalej się na nim mścić? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 4314 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4314 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 18 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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