Na Wspólnej, odcinek 4303: Tak Oriana Warska wkroczy do życia Nalepy! Nie będzie zadowolony - ZDJĘCIA

Lew nie wykona przełomowej operacji w 4303 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4303 odcinku "Na Wspólnej" w szpitalu pojawi się pacjent, który będzie wymagał przełomowej operacji. Mężczyzna wyląduje pod opieką Lwa, który będzie liczył na to, że to właśnie jemu będzie dane ją wykonać. Zwłaszcza, że od dawna będzie szykował się na taki zabieg i będzie chciał go wykonać pokazowo przed całym środowiskiem medycznym. Ale mocno się rozczaruje!

Wszystko przez to, że w 4303 odcinku "Na Wspólnej" dyrektorka szpitala mu odmówi! A to będzie mogło dziwić tym bardziej, że przecież Lew i Patrycja byli do tej pory w bardzo dobrych relacjach, bo przecież Johnson była przyjaciółką zmarłej żony Nalepy, Pauliny (Marta Walesiak). Jednak już zdąży obiecać akurat ten zabieg komuś innemu!

Oriana sprzątnie Nalepie zabieg sprzed nosa w 4303 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 4303 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie żadnemu z innych lekarzy ze szpitala, bo nie wykona go ani Kamil (Kazimierz Mazur), ani Arek (Marek Kalita), ani nawet Adamski (Tomasz Piątkowski). Tylko światowej sławy kardiochirurżka Oriana Warska, grana przez Kamilę Baar, która z impetem wkroczy do "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4304 odcinku "Na Wspólnej" wyjdzie na jaw, że jest ona dawną miłością Nalepy, która wcześniej od niego uciekła. I stąd Lew tak się wkurzy, gdy dowie się, że to właśnie z nią przegrał. Szczególnie, że jeszcze będzie musiał jej asystować, bo będzie dla niego dodatkowym upokorzeniem, bo przecież to on chciał być jej przodownikiem. A to wcale nie będzie koniec... ~

Warska zostanie w szpitalu na dłużej w "Na Wspólnej"!

Zwłaszcza, że w 4304 odcinku "Na Wspólnej" operacja oczywiście się uda, przez co zadowolona dyrektorka zechce zostawić Orianę na dłużej w ich szpitalu. Patrycja zechce, aby Warska została z nimi na stałe, czym już do reszty dobije Nalepę.

Szczególnie, gdy jeszcze w 4305 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że Oriana chce startować na zastępcę dyrektora, co Patrycja wcześniej zaproponuje Nalepie. I choć początkowo Lew będzie się wahał, to po odkryciu prawdy o Warskiej, także zdecyduje się wystartować! Kto wygra ten wyścig? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 4303 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4303 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 29 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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