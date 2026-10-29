Na Wspólnej, odcinek 4312: Greg zaszantażuje Andrzeja! Tego będzie wymagał za uratowanie życia

Policja wciąż będzie szukać Grega po ataku na Weronikę w 4312 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4312 odcinku "Na Wspólnej" policja wciąż będzie tropić Grega, który ucieknie z domu Weroniki przed przyjazdem Roberta. Tym bardziej, że Kalski omal nie doprowadzi do śmierci prawniczki, która niestety stałaby się faktem, gdyby Tadeusiak wcześniej nie zjawił się w domu Roztockiej przed Lwem (Przemysław Sadowski) i Kacprem (Tomasz Archacki).

Jednak w 4312 odcinku "Na Wspólnej" los Weroniki wciąż pozostanie niepewny, bo Roztocka wyląduje w szpitalu w poważnym stanie. Do tego stopnia, że lekarze będą planować operację mózgu, co kompletnie załamie Nalepę. Szczególnie, iż zda sobie sprawę, że jego ukochana będzie mogła umrzeć. Ale oczywiście nie powie o tym Kacprowi, który także będzie drżał ze strachu o matkę, dlatego zapewni go, że wszystko będzie dobrze!

Kalski nie da sobie rady sam w 4312 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale tego w 4312 odcinku "Na Wspólnej" tak naprawdę wcale nie będą mogli być pewni. A świadom tego będzie też Greg, który postanowi jak najszybciej uciec z Polski, aby policja go nie dorwała. Tyle tylko, że nie będzie mógł sobie od tak wyjechać, bo wciąż będzie poszukiwany. W tej sytuacji Kalski sam sobie nie poradzi, dlatego postanowi poprosić o pomoc i to nie byle kogo!

W 4312 odcinku "Na Wspólnej" Greg potajemnie spotka się z Andrzejem, któremu kiedyś uratował życie. Kalski prawidłowo rozpoznał u Zakościelnego zawał serca i dzięki jego szybkiej reakcji życie prawnika udało się uratować, za co jego najbliżsi byli mu dozgonnie wdzięczni. A teraz kardiochirurg uzna, że nadeszła pora na to, aby adwokat mu się odwdzięczył!

Greg zażąda od Zakościelnego pieniędzy i pomocy w ucieczce za granicę w 4312 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4312 odcinku "Na Wspólnej" Kalski zażąda od Zakościelnego pieniędzy i pomocy w ucieczce za granicę. Greg będzie miał przy tym silną kartę przetargową, ale czy mimo tego Andrzej zdecyduje mu się pomóc? Szczególnie, że przecież kardiochirurg będzie ścigany przez policję, a za pomoc w jego ucieczce i on będzie mógł odpowiedzieć.

Tyle tylko, że w 4312 odcinku "Na Wspólnej" Greg z pewnością będzie naciskał. Czy mimo tego Andrzej się ugnie? A może w tym przypadku odmówi mu pomocy? Bardzo możliwe, bo w końcu zdesperowany Kalski sam wróci do swojego domu po pieniądze i paszport. Ale wówczas tam będzie już na niego czekał Tadeusiak, który wreszcie go zatrzyma! I tym razem już się nie wywinie!

Kiedy 4312 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4312 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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