Na Wspólnej, odcinek 4309: Kacper dokona przerażającego odkrycia o Jagodzie! Zaalarmuje Weronikę i Nalepę - ZDJĘCIA

Kacper nagle straci kontakt z Jagodą w 4309 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4309 odcinku "Na Wspólnej" Kacper zauważy, że od jakiegoś czasu nie ma w ogóle kontaktu z Jagodą. Kalska nie będzie odpowiadać na jego telefony i SMS-y, co już będzie dziwne, bo przecież wcześniej mieli dobrą relację. Ale, gdy zniknie i z mediów społecznościowych, to chłopakowi od razu wyda się to podejrzane. Tym bardziej, iż będzie świadomy tego, do czego będzie zdolny jej ojciec. Dlatego od razu postanowi zaalarmować o tym matkę, która będzie im pomagać!

Zwłaszcza, że od pewnego czasu i Weronika przestanie tam zaglądać, gdy Greg zagrozi jej śmiercią, a Ewelina postanowi zostać u niego z Jagodą. Ale, gdy w 4309 odcinku "Na Wspólnej" i z nią utnie się kontakt, to Roztocka, nie zważając na wszystko, postanowi zainterweniować. Szczególnie, że młoda Kalska wcale nie pochwali decyzji matki i tak jak prawniczka będzie namawiać ją do odejścia od tyrana!

Weronika odkryje zniknięcie Kalskich w 4309 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4309 odcinku "Na Wspólnej" Weronika zjawi się przed domem Kalskich, ale tym razem już nikt jej nie otworzy. Jednak nie dlatego, że nikt nie będzie chciał jej tam już wpuścić, a dlatego, że ich tam nie będzie! Roztocka zacznie pytać o nich sąsiadki rodziny, które powiedzą jej, że Greg, Ewelina i Jagoda wyjechali.

Jednak w 4309 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie na bajeczne wakacje, które obiecał im Greg tylko do starego domku na odludziu, gdzie je uwięzi, aby już nikt, a zwłaszcza Weronika, ich nie odnalazła. Tym bardziej, że nie będzie z nimi kontaktu. Ale Jagodzie w końcu uda się dostać do telefonu i wysłać Kacprowi rozpaczliwą wiadomość o tym, że są przetrzymywane przez Kalskiego!

Zaniepokojeni Roztozccy poproszą o pomoc Tadeusiaka w 4309 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4309 odcinku "Na Wspólnej" i Kacper i Weronika nie zostawią ich bez pomocy. Rodzina natychmiast zjawi się na komendzie, gdzie zaalarmuje o wszystkim Roberta (Dariusz Wnuk), który do tej pory także im pomagał. Roztoccy pokaże mu rozpaczliwą wiadomość od Jagody, a także lokalizację miejsca, gdzie razem z matką będzie więziona.

I już w 4310 odcinku "Na Wspólnej" Weronika razem z Robertem udadzą się pod wskazane miejsce, ale już bez Kacpra. Roztocka nie będzie chciała narażać syna, dlatego pożegna się z nim i zostawi go pod opieką Lwa, w czasie, gdy sama ruszy z Tadeusiakiem z odsieczą dla Kalskich. Zwłaszcza, że chłopak już i tak wystarczająco dużo zrobi!

Kiedy 4309 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4309 "Na Wspólnej" będzie miał premierę we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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