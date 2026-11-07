Na Wspólnej. Spektakularny powrót Kaliny! Zgotuje Zakościelnym kolejną niespodziankę

Kalina wróci do Zakościelnych w "Na Wspólnej"!

W kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" widzowie znów zobaczą dawno niewidzianą Kalinę, widzianą ostatnio w 4224 odcinku! Przypomnijmy, że Zakościelna zniknęła prawie pół roku temu, gdy prawda o niej wreszcie wyszła na jaw, a Tadek postanowił rozwieść się z manipulantką. To Darek (Michał Mikołajczak) w imieniu załamanego brata wręczył bratowej pozew rozwodowy i dał jej przy tym jasno do zrozumienia, że jeśli nie zniknie z ich życia, to straci wszystko!

Wówczas ślad i słuch po Kalinie faktycznie zaginął, ale oczywiście nie na dobre, bo w nowych odcinkach "Na Wspólnej" Zakościelna w gotowości wróci na kolejną batalię z rodziną męża. Szczególnie, że będzie mieć dla nich kolejną niespodziankę, która mocno skomplikuje jej ostateczne rozstanie z Tadkiem, na które syn Andrzeja (Dariusz Niebudek) wreszcie będzie gotowy.

Żona Tadka znów nieźle namiesza w "Na Wspólnej"!

Na oficjalnych profilach serialu "Na Wspólnej" w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie pojawiły się nagrania zapowiadające powrót Kaliny do kultowego serialu TVN. Głos w nich zabrała sama zainteresowana, jak i jej ekranowy mąż, którzy nieco uchylili rąbka tajemnicy o ponownym pojawieniu się Zakościelnej i zmianach, jakie zaszły pod jej nieobecność!

- She's back! Tak jak się mogli Państwo spodziewać, Kalina wróciła do serialu... i oczywiście jak to ma w zwyczaju, bardzo, bardzo, bardzo, ale to bardzo namiesza. Myślę, że te relacje znowu się zaognią. Będzie dużo emocji, dużo wrażeń. Będą też nowe postacie. Także myślę, że będzie się działo - zapowiedziała Katarzyna Gałązka.

- Co chcecie wiedzieć? Zaparzę, naszą ulubioną kawę i wszystko Wam opowiem. 6 miesięcy minęło, Tadeusz się uspokoił, wyluzował, poukładał sobie różne rzeczy. Przygotował się do ostatecznego rozstania z Kaliną. Tylko, że Kalina... ma nieco inne plany. Wraca i to wraca słuchajcie z gigantyczną niespodzianką - zdradził Jakub Pruski.

Co tym razem wymyśli Zakościelna w "Na Wspólnej"?

Co takiego tym razem w "Na Wspólnej" zgotuje Zakościelnym Kalina? Do czego posunie się bezwzględna intrygantka? Swoją teorię już przedstawili fani serialu, którzy zaczęli podejrzewać, że Zakościelna już faktycznie mogła zajść w ciążę, a na dodatek wrócić z dzieckiem, co zgadzałoby się z zapowiedzią nowych postaci. Ale w takim razie, kto byłby jego ojcem - Tadek czy jego kolega Łukasz (Damian Pelc), z którym wspólnie knuła przeciwko Zakościelnym?

- Że jest w ciąży...... ale nie z Tadziem😅;

- Tak z kolegą wiadomo;

- W ciąży jest jednak hahaha;

- Będzie w ciąży z tym jego kolegą;

- Tadeusz to za moment będzie miał akcje z Kaliną 😂 a ciąża pewnie tego kolesia ufff 😂 ale wojna Cię tak czy siak czeka 😂😂😂;

- Będzie w ciąży i nie będzie wiadomo z kim🤷‍♀️ Beznadzieja…;

- Myślę, że z tym kochasiem ale wrobi Tadzia;

- Nowa postać - bombelek Tadka lub Łukasza? 🤣;

- Z dzieckiem wróci;

- Wróci z dzieckiem Tadzia i będzie dym.

Czy podejrzenia fanów się sprawdzą i czy Kalina faktycznie będzie w prawdziwej ciąży w "Na Wspólnej" lub wróci już z dzieckiem? A może cwana Zakościelna wymyśli zupełnie coś innego, aby nie zostać z niczym i jeszcze coś ugrać? Przekonamy się już niebawem!

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