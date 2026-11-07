Na Wspólnej, odcinek 4316: Weronika straci pamięć po brutalnej napaści Kalskiego! Greg skłamie w trakcie przesłuchania i uniknie kary?

Wybudzona Weronika nie będzie pamiętać Grega w 4316 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4316 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że Weronika nie będzie pamiętać wszystkiego po odzyskaniu przytomności po brutalnym ataku Grega. Co prawda, Roztocka rozpozna swoich najbliższych - syna Kacpra (Tomasz Archacki), ukochanego Lwa (Przemysław Sadowski), a nawet Ewelinę (Marta Malikowska), ale kompletnie nie będzie pamiętała Grega!

A co gorsze, tego, że omal jej nie zabije, gdy wściekły wpadnie do jej domu z żądaniem zdradzenia mu kryjówki żony. Prawniczka nie przypomni sobie tego, że, gdy Kalski nie otrzyma od niego tego, co będzie chciał, to tak mocno ją odepchnie, że uderzy ona głową o schody, po czym straci przytomność, a drań ucieknie, nie wzywając pomocy.

Ale Tadeusiak (Dariusz Wnuk) nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to właśnie on za tym będzie stał, dlatego w 4315 odcinku "Na Wspólnej" wreszcie go zatrzyma. A ten znów się wywinie?

Greg okłamie policję, a Andrzej mu w tym pomoże w 4316 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4316 odcinku "Na Wspólnej" Greg w trakcie przesłuchania okłamie policjantów, że Weronika sama się przewróciła. Oczywiście, Kalski nie raczy wspomnieć o tym, że sam ją popchnie, gdyż postanowi zrzucić na nią całą winę. Szczególnie, że Roztocka w ogóle nie będzie tego pamiętać, przez co będzie mogła powiedzieć dokładnie to samo, a on będzie mógł uniknąć kary.

Zwłaszcza, że w 4316 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie na komisariacie sam, bo będzie miał jako obrońcę Andrzeja, któremu wcześniej sam uratował życie. Greg już wcześniej spotka się z Zakościelnym i w ramach wdzięczności zacznie żądać od niego pieniędzy i pomocy w ucieczce za granicę, gdy policja zacznie go szukać po ataku na Weronikę. A gdy to mu się nie uda, a drań w końcu wpadnie w ich ręce, to zechce, aby prawnik go bronił.

Kalski znów uniknie więzienia w 4316 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4316 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej już mu nie odmówi i zjawi się na przesłuchaniu Grega, gdzie będzie robił wszystko, aby go wybronić. Zakościelny zezna, że Kalski jako szanowany lekarz przecież nie mógł zrobić prawniczce krzywdy, bo będzie od ratowania życia, a nie jego odbierania.

Jednak czy w 4316 odcinku "Na Wspólnej" policja uwierzy w te bajki? Czy Greg znów wywinie się od odpowiedzialności i uniknie kary za wszystko, co robił Ewelinie, Jagodzie (Laura Zawadka), aż w końcu i Weronice? Czy nie odpowie za to, jak omal nie zabił i Kalskiej i Roztockiej?

A może nikt nie da się na to nabrać? Czy Weronika w końcu odzyska pamiętać i przypomni sobie, co zrobił jej Greg? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 4316 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4316 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie