M jak miłość, odcinek 1956: Piotrek będzie walczył o przychodnię Rogowskich. Stanie za Marysią, by nie straciła pracy - ZDJĘCIA

Marysia nie wyobraża sobie dalszej pracy z Arturem. Paweł zaprotestuje

W 1956 odcinku "M jak miłość" Marysia będzie musiała zmierzyć się z kolejnym problemem po rozpadzie małżeństwa. Artur jest współwłaścicielem przychodni, dlatego ich prywatny konflikt nie pozostanie bez wpływu na zawodową przyszłość Rogowskiej. Kobieta nie będzie wyobrażała sobie, że po zdradzie męża nadal ma z nim wspólnie pracować. Zacznie nawet rozważać odejście z placówki. Paweł nie zaakceptuje takiego rozwiązania. Dla niego sytuacja będzie jasna: to Artur dopuścił się zdrady i zniszczył rodzinne relacje, więc nie powinien oczekiwać, że Marysia poświęci również swoją pracę.

Paweł zadzwoni do Piotrka. Bracia będą mieli takie samo zdanie w 1956 odcinku "M jak miłość"

Paweł postanowi skonsultować sytuację z bratem. W rozmowie telefonicznej Zduński zaproponuje spotkanie, ponieważ Marysia będzie akurat u niego, ale Piotrek uzna, że najpierw powinien poznać zamiary samego Rogowskiego.

- Artur dzwonił, chce pozamykać sprawy w przychodni - powie prawnik.

- To może wpadniesz do nas? Mama jest u mnie, to sobie to przegadacie - rzuci Paweł.

- Nie, najpierw chcę się spotkać z Arturem, zobaczyć, jaki ma plan. Z tego, co mówił, chce zrobić darowiznę, ale mama się pewnie na to nie zgodzi. Będzie chciała go spłacić... - trafnie zauważy Piotrek.

Czy Marysia zachowa pracę w przychodni Rogowskich?

Propozycja darowizny ze strony Artura może skomplikować sytuację. Jeśli Rogowski rzeczywiście zechce przekazać swoje udziały, Marysia będzie musiała zdecydować, czy przyjmie takie rozwiązanie, czy spróbuje go spłacić i samodzielnie przejąć jego część. Paweł i Piotrek będą jednak zgodni co do jednego, że matka nie powinna rezygnować z zawodowego życia tylko dlatego, że jej mąż dopuścił się zdrady.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.