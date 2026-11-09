M jak miłość, odcinek 1960: Duże zmiany w klinice Chodakowskich. Odejście Kasi i Olka to tylko początek

Śmierć Sowińskiego wstrząśnie kliniką. Dyrektor nie żyje, a jego następca może mieć poważne kłopoty

Odnalezienie ciała Aleksandra Sowińskiego wywoła ogromne zamieszanie w klinice. Dyrektor, który przez długi czas był uznawany za zaginionego, okaże się ofiarą zabójstwa. Policja rozpocznie intensywne śledztwo, a na liście podejrzanych znajdzie się Olek. Chodakowski nie miał z Sowińskim dobrych relacji, a ich konflikt nie był tajemnicą dla osób pracujących w placówce. W dodatku lekarz nie pamięta dokładnie, co robił feralnej nocy, ponieważ był pod wpływem alkoholu. Sam zacznie obawiać się, że mógł mieć związek z wydarzeniami, których nie potrafi odtworzyć.

Marcin spróbuje pomóc bratu i uporządkować fakty, ale sytuacja będzie coraz bardziej niepokojąca. Kiedy śledczy zaczną łączyć kolejne tropy, detektyw nie zdoła powstrzymać biegu wydarzeń. Olek zostanie aresztowany, a jego dotychczasowa pozycja w klinice całkowicie się zmieni.

Olek trafi do aresztu. Aneta stanie się obiektem plotek i niewygodnych pytań w "M jak miłość"

Aresztowanie Olka odbije się nie tylko na jego rodzinie, ale również na atmosferze w klinice. Aneta będzie musiała zmierzyć się z zainteresowaniem współpracowników, którzy zaczną wypytywać ją o męża i jego sytuację. Nie wszyscy zrobią to z życzliwością. Pojawią się domysły, komentarze i niewygodne pytania o konflikt Olka z Sowińskim oraz okoliczności śmierci dyrektora. Chodakowska znajdzie się pod presją, choć sama nie będzie przecież odpowiadać za działania męża. Zamiast spokojnie wykonywać swoje obowiązki, będzie musiała znosić atmosferę podejrzeń i plotek.

Kasia złożyła wypowiedzenie, ale czy naprawdę wyjedzie do Stanów?

Zmiany w klinice rozpoczęły się już wcześniej, kiedy Kasia zdecydowała się odejść z pracy. Lekarka złożyła wypowiedzenie, ponieważ planowała przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych razem z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Wtedy wydawało się, że wyjazd może być dla niej szansą na rozpoczęcie nowego życia. Sytuacja w małżeństwie szybko jednak wymknęła się spod kontroli. Mariusz stawał się coraz bardziej agresywny, a Kasia zaczęła obawiać się o siebie i Zosię. Po kolejnych dramatycznych wydarzeniach zdecyduje się uciekać przed mężem, zamiast realizować wspólne plany. W tej sytuacji jej wyjazd do USA staje się coraz mniej prawdopodobny. Nie wiadomo jednak, czy Kasia wróci do pracy w klinice, czy zdecyduje się na zupełnie inną drogę.

Klinika Chodakowskich czeka na nowy rozdział. Kto przejmie obowiązki po Sowińskim i Olku?

Śmierć dyrektora, nieobecność Olka i odejście Kasi sprawią, że klinika znajdzie się w trudnym momencie. Placówka musi funkcjonować dalej, ale kto nią będzie zarządał? To okaże się wkrótce.