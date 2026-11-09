M jak miłość. Kasia zniknie z serialu na dobre?! Po tym co się dzieje, nawet Paulina Lasota zabrała głos

Mariusz coraz bardziej przeraża Kasię. Lekarka będzie musiała ratować siebie i Zosię w "M jak miłość"

W ostatnich odcinkach "M jak miłość" życie Kasi zamieniło się w koszmar. Mariusz (Mateusz Mosiewicz), zamiast być dla niej wsparciem, coraz częściej wraca do domu pijany, jest agresywny i nieprzewidywalny. Gdy żona zaproponowała mu terapię dla par, wpadł w szał, rozbił szklankę i o mało nie rzucił się na nią z pięściami. Później wprawdzie przepraszał, ale jego zachowanie nie dawało Kasi żadnych powodów, by czuć się bezpiecznie. Mało tego, architekt posunął się jeszcze dalej...

Sytuacja stała się jeszcze poważniejsza, gdy na jaw zaczęły wychodzić okoliczności śmierci Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). Kasia coraz mocniej podejrzewała, że jej mąż może mieć związek ze zbrodnią. Niebawem dostanie na to potwierdzenie. W końcu zdecyduje się uciekać razem z Zosią, próbując wyrwać córkę z niebezpiecznej sytuacji. Nic dziwnego, że widzowie zaczęli zastanawiać się, co dalej stanie się z tą postacią i czy planowana ucieczka nie oznacza zarazem odejścia Pauliny Lasoty z serialu.

Paulina Lasota zabrała głos w sprawie odejścia z "M jak miłość". Widzowie zapytali wprost

Po ostatnich wydarzeniach aktorka opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z serialowym Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) i Zosią. Do fotografii dołączyła wymowny komentarz, w którym sama przyznała, że nie zna jeszcze dalszych losów swojej postaci:

"Kasia, Jakub, Zosia… sama jestem ciekawa jak potoczą się ich losy w @mjakmilosc.official ❤️❤️❤️"

Wpis natychmiast wzbudził zainteresowanie fanów. Jeden z internautów postanowił zapytać wprost, czy Paulina Lasota odchodzi z produkcji. Aktorka nie pozostawiła tego pytania bez odpowiedzi.

"Chyba nie 😉" – napisała.

To krótka, ale dość istotna wskazówka. Wygląda więc na to, że ucieczka Kasi przed Mariuszem nie oznacza automatycznie, że Paulina Lasota znika z "M jak miłość". Aktorka nie potwierdziła odejścia, a jej odpowiedź sugeruje, że widzowie mogą jeszcze zobaczyć ją w kolejnych odcinkach.

Fani "M jak miłość" chcą powrotu Kasi do Jakuba. Czy Zosia połączy rodziców?

Pod zdjęciem Pauliny Lasoty pojawiły się również komentarze widzów, którzy nie ukrywają, że liczą na ponowne zbliżenie Kasi i Jakuba. Wielu z nich chciałoby zobaczyć, jak byli partnerzy wspólnie wychowują Zosię, zamiast wikłać się w kolejne dramaty.

"Moi ukochani 🥹❤️😭 Błagam żeby znów byli razem i wychowywali Zosię wspólnie!"

"Niech będą razem, kibicuję ❤️❤️"

Na razie nie wiadomo, czy scenarzyści rzeczywiście dadzą Kasi i Jakubowi szansę na odbudowanie relacji. Pewne jest natomiast, że historia lekarki daleka jest od spokojnego finału. Najpierw musi wyrwać się spod kontroli Mariusza, a później zdecydować, jak ułożyć życie swoje i córki.

M jak miłość. Mariusz rzuci się na Anetę po ucieczce Kasi