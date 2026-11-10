M jak miłość, odcinek 1956: Marysia zacznie mieć do siebie coraz większe pretensje. Nawet o wygląd się przyczepi - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-11-10 10:01

Zdrada Artura (Robert Moskwa) odciśnie na Marysi (Małgorzata Pieńkowska) znacznie większe piętno, niż sama chciałaby przyznać. W 1956 odcinku "M jak miłość" podczas wycieczki z Pawłem (Rafał Mroczek) Rogowska zacznie krytycznie przyglądać się samej sobie. Nawet własny wygląd stanie się dla niej powodem do niezadowolenia! Syn spróbuje poprawić mamie humor, ale nie będzie łatwo odciągnąć ją od przykrych myśli. Po tym, jak mąż związał się z dużo młodszą Joanną (Dominika Sakowicz), Marysia może zacząć porównywać się z kobietą, dla której Artur zostawił rodzinę.

Paweł zabierze Marysię na wycieczkę. Będzie chciał oderwać ją od problemów

W 1956 odcinku "M jak miłość" Paweł postara się zadbać o samopoczucie mamy. Po powrocie z Mazur Marysia wciąż będzie przeżywała rozpad małżeństwa, a syn zauważy, że nie potrafi jeszcze odnaleźć się w nowej sytuacji. Dlatego zaplanuje wspólny wyjazd do Otwocka. Będzie chciał spędzić z nią czas, porozmawiać i choć na chwilę odciągnąć ją od myślenia o zdradzie Artura.

Podczas podróży samochodem wrócą do wydarzeń z ostatnich dni. Paweł będzie próbował dowiedzieć się, jak mama czuje się po spotkaniu z mężem na Mazurach. Marysia nie opowie mu jednak o Jerzym (Marcin Kwaśny), którego poznała podczas pobytu w spa. Nie wspomni, że uratowała mu życie, a później dostała od niego wielki bukiet czerwonych róż. Zamiast tego rozmowa będzie koncentrować się na jej trudnej sytuacji po zdradzie.

Marysia spojrzy w lusterko i zacznie krytykować własny wygląd w 1956 odcinku "M jak miłość"

Zanim jednak Marysia z Pawłem ruszą samochodem, Rogowska spojrzy w samochodowe lusterko i zacznie przyglądać się swojej twarzy. Nie będzie zadowolona z tego, co zobaczy. Nawet własny wygląd stanie się dla niej kolejnym powodem do narzekania. Paweł spróbuje ją powstrzymać przed takim myśleniem i nie będzie chciał słuchać, jak mama wyszukuje w sobie kolejne niedoskonałości.

Zdrada Artura z Joanną odbierze Marysi pewność siebie?

Marysia nie będzie chciała przyznać przed Pawłem, jak bardzo dotknęło ją zachowanie męża. Jednak jej przygnębienie i krytyczne uwagi na własny temat pokażą, że zdrada wciąż ją niszczy. Być może zacznie porównywać się z Joanną i zastanawiać, czego zabrakło jej w oczach Artura. Tym bardziej że jeszcze niedawno wierzyła w ich małżeństwo i była przekonana, że łączy ich prawdziwa miłość.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

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ROLKI