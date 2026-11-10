M jak miłość, odcinek 1956: Marysia zacznie mieć do siebie coraz większe pretensje. Nawet o wygląd się przyczepi - ZDJĘCIA

Paweł zabierze Marysię na wycieczkę. Będzie chciał oderwać ją od problemów

W 1956 odcinku "M jak miłość" Paweł postara się zadbać o samopoczucie mamy. Po powrocie z Mazur Marysia wciąż będzie przeżywała rozpad małżeństwa, a syn zauważy, że nie potrafi jeszcze odnaleźć się w nowej sytuacji. Dlatego zaplanuje wspólny wyjazd do Otwocka. Będzie chciał spędzić z nią czas, porozmawiać i choć na chwilę odciągnąć ją od myślenia o zdradzie Artura.

Podczas podróży samochodem wrócą do wydarzeń z ostatnich dni. Paweł będzie próbował dowiedzieć się, jak mama czuje się po spotkaniu z mężem na Mazurach. Marysia nie opowie mu jednak o Jerzym (Marcin Kwaśny), którego poznała podczas pobytu w spa. Nie wspomni, że uratowała mu życie, a później dostała od niego wielki bukiet czerwonych róż. Zamiast tego rozmowa będzie koncentrować się na jej trudnej sytuacji po zdradzie.

Marysia spojrzy w lusterko i zacznie krytykować własny wygląd w 1956 odcinku "M jak miłość"

Zanim jednak Marysia z Pawłem ruszą samochodem, Rogowska spojrzy w samochodowe lusterko i zacznie przyglądać się swojej twarzy. Nie będzie zadowolona z tego, co zobaczy. Nawet własny wygląd stanie się dla niej kolejnym powodem do narzekania. Paweł spróbuje ją powstrzymać przed takim myśleniem i nie będzie chciał słuchać, jak mama wyszukuje w sobie kolejne niedoskonałości.

Zdrada Artura z Joanną odbierze Marysi pewność siebie?

Marysia nie będzie chciała przyznać przed Pawłem, jak bardzo dotknęło ją zachowanie męża. Jednak jej przygnębienie i krytyczne uwagi na własny temat pokażą, że zdrada wciąż ją niszczy. Być może zacznie porównywać się z Joanną i zastanawiać, czego zabrakło jej w oczach Artura. Tym bardziej że jeszcze niedawno wierzyła w ich małżeństwo i była przekonana, że łączy ich prawdziwa miłość.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.