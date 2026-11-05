M jak miłość, odcinek 1956: Paweł i Antoś wyjadą do Bukowiny? Rodzina Franki upomni się o jej syna! - ZDJĘCIA

Zaskakujący powrót rodziny Franki z Bukowiny w 1956 odcinku "M jak miłość"!

W 1956 odcinku "M jak miłość" Paweł odbierze zaskakujący telefon od rodziny zmarłej żony z Bukowiny Tatrzańskiej. I o ile ten fakt normalnie wcale by nie dziwił, bo przecież Zduński był lubiany zarówno przez Jędrzeja, jak i Haneczkę, to jednak kontakt z góralami nagle się urwał w 1869 odcinku "M jak miłość", gdy Zduńscy wreszcie wyjaśnili sobie kwestię ojcostwa Antosia i ostatecznie do siebie wrócili. Wówczas małżonkowie pojawili się u nich jeszcze w Warszawie, gdy sami wpadli w kryzys, a gdy udało się go rozwiązać, to słuch o nich zaginął.

Górale nie zainteresowali się ani wypadkiem Franki, Pawła i Antosia w Grabinie, ani walką o życie Zduńskiej, czy jej późniejszą chorobą, a w efekcie i śmiercią. Jędrzeja i Haneczki nie było na pogrzebie, ani tuż przed nim i po nim, gdy Zduński został zupełnie sam z dzieckiem i kompletnie sobie nie radził. Jednak w 1956 odcinku "M jak miłość" wreszcie sobie o nich przypomną, gdy od odejścia góralki już minie trochę czasu, a jej syn nieco podrośnie.

Haneczka i Jędrzej zaproszą Pawła i Antosia do siebie w 1956 odcinku "M jak miłość"!

W 1956 odcinku "M jak miłość" to Haneczka skontaktuje się z Pawłem i w imieniu swoim i Jędrzeja zaproszą go z Antosiem na całe wakacje do Bukowiny Tatrzańskiej, w przeszłości Zduński sam chętnie jeździł ze swoją żoną. Propozycja górali ogromnie zaskoczy syna Marysi, która od razu poradzi mu, aby z niej skorzystał. Ale on będzie innego zdania!

- Ale jak? Chcecie, żebyśmy przyjechali do Was na wakacje? Na całe wakacje? - zdziwi się Paweł.

- No jedźcie - wtrąci Marysia.

- Mamo - Zduński zacznie ją uciszać, po czym wróci do Haneczki - Nie no szybko mielibyście nas dość.

Oczywiście, w 1956 odcinku "M jak miłość" Haneczka zacznie przekonywać Pawła, że z pewnością tak by się nie było, przez co Zduński będzie musiał sięgnąć po kolejną wymówkę. A gdy i tu zostanie zagięty, to szybko się pożegna i zakończy rozmowę.

- Dobra, przemyślę to. Tylko wiesz, ja zawsze w wakacje mam sporo pracy. Mhm. To pozdrów wuja. Cześć - powie Zduński.

Zduński zawrze układ z matką w 1956 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1956 odcinku "M jak miłość" Marysia mu nie odpuści. Rogowska za wszelką cenę spróbuje przekonać syna do wyjazdu, powołując się nawet na swój przykład. Jednak, gdy Zduński odbije piłeczkę, to i ona zacznie się wycofywać, przez co będzie wiadome, po kim ma to jej syn!

- Ale dlaczego nie chcesz jechać? Przecież przydałby wam się taki wyjazd. No, ja na przykład nie chcę wracać do Grabiny - przyzna Rogowska.

- Mamo to zostań. Do jutra - zaproponuje jej Paweł.

- No nie mogę. Mam obowiązki - zacznie wykręcać się Marysia.

Jednak wtedy w 1956 odcinku "M jak miłość" do ich rozmowy wtrąci się i Agnes (Amanda Mincewicz), która zgodzi się zastąpić Marysię. Wówczas swoje trzy grosze dorzuci i Paweł, przez co Rogowska ostatecznie zgodzi się zostać. Tym bardziej, gdy od tego będzie zależał i jego wyjazd z Antosiem do rodziny Franki do Bukowiny Tatrzańskiej.

- No możesz. Ja się zajmę babcią, Basią, a ty zostaniesz z chłopakami - zaoferuje Rotke.

- Zostań do jutra, a ja zastanowię się nad tym, na ile dni pojedziemy do Bukowiny na wakacje. Negocjujemy? - Zduński postawi sprawę jasno.

- Negocjujemy - zgodzi się Rogowska.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

14

M jak miłość. Marysia odda Arturowi obrączkę! Tak będzie błagał o wybaczenie zdrady