M jak miłość, odcinek 1956: Agnes matką Antosia! Już nie tylko syn Pawła ją tak nazwie - ZDJĘCIA

Paweł zostawi Antosia Agnes w 1956 odcinku "M jak miłość"!

W 1956 odcinku "M jak miłość" Agnes znów zaopiekuje się Antosiem pod nieobecność Pawła, który postanowi zabrać Marysię na wycieczkę do Otwocka. Tym bardziej, że po powrocie z Mazur jego matka wciąż nie będzie w najlepszym stanie, przez co będzie go potrzebować bardziej niż syn. Zwłaszcza, że na miejscu będzie przecież i chętna do pomocy Rotke.

W 1956 odcinku "M jak miłość" Paweł znów zostawi syna pod opieką Agnes, z czego Rotke będzie przeszczęśliwa. Szczególnie, że będzie traktować go jak własnego syna, którego tak ogromnie będzie pragnąć, lecz sama nie będzie mogła go mieć. Ale z zewnątrz będzie wyglądać to zupełnie inaczej.

Rotke uznana za matkę syna Franki w 1956 odcinku "M jak miłość"!

W 1956 odcinku "M jak miłość" Agnes zabierze Antosia na spacer do parku, w trakcie którego będzie dbać o chłopca najlepiej jak będzie potrafiła. Do tego stopnia, że w końcu zgubi jego maskotkę z wózka, ale na szczęście idąca za nią kobieta od razu jej pomoże. I wtedy zwróci uwagę na młodego Zduńskiego, w którym od razu się zakocha!

- To chyba twoja zguba, co? - spyta kobieta.

- Chyba twój, co? Antek - powie za nią Agnes.

- Jaki śliczny chłopiec - doda spacerowiczka.

- Dziękujemy - odpowie Rotke.

- Mama musi być bardzo dumna - powie kobieta, a gdy w 1956 odcinku "M jak miłość" nie doczeka się żadnej odpowiedzi, to po prostu się pożegna - Miłego dnia. Pa.

- Cześć - rzuci za nią tylko Agnes.

Agnes tylko Antosiowi powie prawdę w 1956 odcinku "M jak miłość"!

W 1956 odcinku "M jak miłość" Rotke nie skomentuje słów kobiety w jej obecności, ani nie wyprowadzi jej z błędu. Mimo tego, iż Antoś wcale nie będzie jej synem. Jednak w głębi serca Agnes ogromnie by tego chciała, bo zdąży go już pokochać jak własne dziecko, co wdzięczna wytłumaczy mu już na osobności.

- Dzięki, że mnie nie wsypałeś, no. Wiesz, tak czasem myślę, że fajnie byłoby być twoją mamą - powie mu Rotke.

- Mama - powtórzy za nią Antoś.

- No, to zawsze było moje marzenie. Ale no dobra, koniec, bo jeszcze ktoś uzna, że jestem szalona. Wariatka - zakończy Agnes.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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