M jak miłość, odcinek 1956: Paweł zajmie się Marysią po odejściu Artura do kochanki! Zabierze matkę na wyjątkową wycieczkę - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-22 13:49

W 1956 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) nie przestanie wspierać zdradzonej Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Tym bardziej, gdy wyjdzie na jaw, że niewierny Artur (Robert Moskwa) już definitywnie odpuścił sobie jego matkę i wrócił do kochanki Joanny (Dominika Sakowicz). W 1956 odcinku "M jak miłość" tuż po powrocie Rogowskiej z Mazur i drugi Zduński postanowi zabrać ją w wyjątkowe miejsce, gdzie Marysia przeżyje piękne chwile i w końcu oderwie się od myśli od zdradzieckiego męża! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Paweł nie przestanie wspierać Marysi po powrocie z Mazur w 1956 odcinku "M jak miłość"!

W 1956 odcinku "M jak miłość" Paweł wciąż będzie wspierał Marysię. Tym bardziej, że po powrocie ze spa na Mazurach, gdzie wyślą ją Piotrek (Marcin Mroczek) i Kinga (Katarzyna Cichopek) z pomocą Agnes (Amanda Mincewicz), ponownie zdradzona Rogowska wcale nie wróci w lepszej formie. Wszystko przez to, że Artur nie da jej tam spokoju, a ona wciąż nie dojdzie do siebie po jego kolejnej niewierności. Zwłaszcza, gdy mąż ostatecznie znów wybierze jednak kochankę.

W 1956 odcinku "M jak miłość" Zduński nie będzie mógł dłużej patrzeć na cierpienie matki i sam także postanowi zabrać ją na wyjątkową wycieczkę w nie byle jakie miejsce, aby choć na chwile mogła pozbyć się z głowy myśli o swoim zdradzieckim mężu. I na szczęście mu się to uda!

Zduński zabierze matkę na kolejną wycieczkę w 1956 odcinku "M jak miłość"!

W 1956 odcinku "M jak miłość" Paweł zabierze Marysię na krótką, ale jakże owocną wycieczkę do Otwocka. Matka i syn przeżyją tam wyjątkowe chwile, dzięki którym Rogowska w końcu zdoła oderwać się od myśli o swoim niewiernym mężu. Ale czy tak już pozostanie?

Tym bardziej, że widmo romansu Artura i odejścia do kochanki w 1956 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie się za nią ciągnąć, gdy Basia (Karina Woźniak) nie pogodzi się z decyzją ojca, zniszczy samochód Joanny, przez co wyląduje na komisariacie. Czy to zatem zniszczy starania Pawła? A może dzięki niemu i z tym matka sobie poradzi?

Dzięki dzieciom Rogowska w końcu będzie szczęśliwa w "M jak miłość"!

Szczególnie, że w "Kulisach M jak miłość" widać Marysię w końcu uśmiechniętą i to właśnie u boku Pawła, Piotrka i Kingi, którzy będą robili wszystko, aby pomóc jej dojść do siebie po kolejnym romansie Artura i ponownym odejściu Rogowskiego do kochanki.

Bardzo możliwe, że to właśnie dzięki wspólnemu i pełnego przeżyć wypadowi z synem w 1956 odcinku "M jak miłość", którym Rogowska pochwali się drugiemu synowi i synowej. Zwłaszcza, że i oni nie przestaną jej wspierać i chętnie powitają ją po powrocie i ze zorganizowanego przez nich wyjazdu. I niech już tak zostanie!

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Uśmiechnięci Marysia i Paweł Zduński siedzą przy kawiarnianym stoliku. O ich wspólnej wycieczce pisze SE Superseriale.
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M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści

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