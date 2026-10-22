M jak miłość, odcinek 1956: Paweł zajmie się Marysią po odejściu Artura do kochanki! Zabierze matkę na wyjątkową wycieczkę - ZDJĘCIA

Paweł nie przestanie wspierać Marysi po powrocie z Mazur w 1956 odcinku "M jak miłość"!

W 1956 odcinku "M jak miłość" Paweł wciąż będzie wspierał Marysię. Tym bardziej, że po powrocie ze spa na Mazurach, gdzie wyślą ją Piotrek (Marcin Mroczek) i Kinga (Katarzyna Cichopek) z pomocą Agnes (Amanda Mincewicz), ponownie zdradzona Rogowska wcale nie wróci w lepszej formie. Wszystko przez to, że Artur nie da jej tam spokoju, a ona wciąż nie dojdzie do siebie po jego kolejnej niewierności. Zwłaszcza, gdy mąż ostatecznie znów wybierze jednak kochankę.

W 1956 odcinku "M jak miłość" Zduński nie będzie mógł dłużej patrzeć na cierpienie matki i sam także postanowi zabrać ją na wyjątkową wycieczkę w nie byle jakie miejsce, aby choć na chwile mogła pozbyć się z głowy myśli o swoim zdradzieckim mężu. I na szczęście mu się to uda!

Zduński zabierze matkę na kolejną wycieczkę w 1956 odcinku "M jak miłość"!

W 1956 odcinku "M jak miłość" Paweł zabierze Marysię na krótką, ale jakże owocną wycieczkę do Otwocka. Matka i syn przeżyją tam wyjątkowe chwile, dzięki którym Rogowska w końcu zdoła oderwać się od myśli o swoim niewiernym mężu. Ale czy tak już pozostanie?

Tym bardziej, że widmo romansu Artura i odejścia do kochanki w 1956 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie się za nią ciągnąć, gdy Basia (Karina Woźniak) nie pogodzi się z decyzją ojca, zniszczy samochód Joanny, przez co wyląduje na komisariacie. Czy to zatem zniszczy starania Pawła? A może dzięki niemu i z tym matka sobie poradzi?

Dzięki dzieciom Rogowska w końcu będzie szczęśliwa w "M jak miłość"!

Szczególnie, że w "Kulisach M jak miłość" widać Marysię w końcu uśmiechniętą i to właśnie u boku Pawła, Piotrka i Kingi, którzy będą robili wszystko, aby pomóc jej dojść do siebie po kolejnym romansie Artura i ponownym odejściu Rogowskiego do kochanki.

Bardzo możliwe, że to właśnie dzięki wspólnemu i pełnego przeżyć wypadowi z synem w 1956 odcinku "M jak miłość", którym Rogowska pochwali się drugiemu synowi i synowej. Zwłaszcza, że i oni nie przestaną jej wspierać i chętnie powitają ją po powrocie i ze zorganizowanego przez nich wyjazdu. I niech już tak zostanie!

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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