M jak miłość, odcinek 1953: Artur przyjedzie za Marysią na Mazury! Będzie błagał żonę o ostatnią szansę - ZDJĘCIA, WIDEO

Artur zobaczy Marysię z Jerzym na Mazurach w 1953 odcinku "M jak miłość"!

W 1953 odcinku "M jak miłość" Artur ponownie uda się do rodzinnego domu Mostowiaków, aby kolejny raz ogłosić Marysi, że chce ratować ich małżeństwo. Tyle tylko, że tym razem już jej tam nie zostanie, bo Rogowska będzie w tym czasie przebywać w spa na Mazurach. Ale dla zdeterminowanego męża to nie będzie stanowić żadnego problemu.

W 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowski zjawi się na Mazurach, gdzie odnajdzie Marysię w kawiarni z innym mężczyzną. Wówczas Artur poczuje ukłucie zazdrosny i jeszcze bardziej przekona się w tym, że to właśnie o nią powinien zawalczyć. Dlatego wyczeka momentu aż Jerzy na chwilę ją opuści i wtedy do niej podejdzie.

Tak zdradziecki Rogowski zawalczy o żonę w 1953 odcinku "M jak miłość"!

W 1953 odcinku "M jak miłość" Artur dosiądzie się do stolika Marysi, czym wcale jej nie ucieszy. I nic dziwnego, bo przyjedzie na Mazury, aby odciąć się od kolejnego romansu zdradzieckiego męża, a ten przyjedzie za nią, przez co znów wszystko do niej wróci. Zwłaszcza, gdy Rogowski jeszcze zacznie ją przepraszać, czego już nie zniesie!

- Przepraszam - zacznie Artur, ale Marysia od razu mu przerwie - Nie chcę, żebyś mnie przepraszał.

Jednak Rogowski w 1953 odcinku "M jak miłość" tak łatwo się nie podda. Tym bardziej, że zjawi się tam, aby błagać żonę o kolejną już ostatnią szansę i swój plan zrealizuje. Szczególnie po tym, co przed chwilą zobaczy!

- Chcę cię prosić jeszcze... raz o ostatnią szansę - wyzna jej mąż.

Rogowska da mężowi ostatnią szansę w 1953 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy w 1953 odcinku "M jak miłość" będzie miał na co liczyć? Czy Marysia po raz kolejny mu wybaczy i da tą kolejną szansę? A może twardo będzie stać przy swoim? Tym bardziej, że ból po kolejnej zdradzie niewiernego męża wcale nie minie i to nawet mimo poznania Jerzego. Rogowska wciąż będzie przeżywać dramat, o którym w końcu opowie Judycie (Paulina Chruściel), gdy ta także do niej dołączy. Ale z jej wizyty przyjaciółka się ucieszy. A z tej Artura nie!

Więc raczej w 1953 odcinku "M jak miłość" na próżno liczyć, aby Marysia dała mu kolejną szansę. Zwłaszcza, że przecież jedną ostatnią już zmarnuje! A Joanna (Dominika Sakowicz), tak samo jak wcześniej Teresa (Dominika Łakomska), tak łatwo nie odpuści!

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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