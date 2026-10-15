M jak miłość, odcinek 1953: Judyta dołączy do Marysi! Zdradzona Rogowska w końcu opowie o swoim bólu po zdradzie - ZDJĘCIA

Jerzy nie sprawi, że Marysia zapomni o kolejnej zdradzie Artura w 1953 odcinku "M jak miłość"!

W 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia będzie już w spa na Mazurach, gdzie po kolejnym romansie niewiernego Artura wyślą ją Kinga (Katarzyna Cichopek) z Piotrkiem (Marcin Mroczek) w porozumieniu z Agnes (Amanda Mincewicz). Rogowska wybierze się na spacer, w takcie którego wpadnie na chorego na cukrzycę Jerzego (Marcin Kwaśny).

W 1953 odcinku "M jak miłość" Wielicki będzie wymagał natychmiastowej pomocy. Oczywiście, Rogowska od razu ruszy mu pomoc, wezwie karetkę, a sama rozpocznie resuscytację, którą uratuje mu życie! Do tego stopnia, że po kilku godzinach Jerzy ją odnajdzie i w wyjątkowy sposób jej za to podziękuje.

Rogowska w końcu szczerze opowie Judycie o swoim dramacie w 1953 odcinku "M jak miłość"!

Jednak to w 1953 odcinku "M jak miłość" wcale nie sprawi, że Marysia zapomni o kolejnym romansie Artura. A wręcz przeciwnie. Do tego stopnia, że w końcu będzie gotowa o tym szczerze porozmawiać. Ale już nie z Krysią (Hanna Mikuć), a Judytą, która tak samo jak ona była świadkiem zdrady Rogowskiego z Joanną (Dominika Sakowicz) w ich przychodni.

Tym bardziej, że w 1953 odcinku "M jak miłość" Judyta odwiedzi Marysię i dołączy do niej na Mazurach. I właśnie wtedy Rogowska się przed nią otworzy i w końcu opowie jej o swoim bólu po kolejnej zdradzie Artura, bo przecież nie będzie to pierwszy raz. Przypomnijmy, że w przeszłości Rogowski już zdradzał żonę z kochanką Teresą (Dominika Łakomska), a teraz zrobił to ponownie. Tyle, że z Joanną.

Rogowski nie pozwoli żonie o sobie zapomnieć w 1953 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1953 odcinku "M jak miłość" Kosowska wysłucha swojej przyjaciółki i jak zawsze zaoferuje jej swoje wsparcie. Zwłaszcza, że Rogowska będzie jej szczególnie bliska, przez co ona nie będzie mogła patrzeć na jej cierpienie. Tym bardziej, że doskonale jako jedyna widziała, jak ona to wszystko przeżywa i jak walczy, aby ukryć to przed innymi. Ale w końcu pęknie.

Szczególnie, że w 1953 odcinku "M jak miłość" i Artur nie pozwoli jej o tym zapomnieć. Wszystko przez to, że Rogowski także zjawi się na Mazurach, gdy nie zastanie żony w Grabinie i zacznie błagać ją o kolejną ostatnią szansę...

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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