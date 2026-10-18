M jak miłość, odcinek 1951: Basia nie zamierza wybaczyć ojcu. Pawłowi zdradzi, co złamało jej serce - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-18 9:45

W 1951 odcinku "M jak miłość" Basia (Karina Woźniak) zdecyduje się na szczerą rozmowę z Pawłem (Rafał Mroczek), gdy oboje już zdążą dowiedzieć się o kolejnym romansie Artura (Robert Moskwa). Młoda Rogowska tylko swojemu bratu wyzna, o co tak naprawdę ma największy żal do ojca. W 1951 odcinku "M jak miłość" córka Marysi (Małgorzata Pieńkowska) otwarcie zapowie, że nigdy nie wybaczy tego Rogowskiemu! Tym bardziej, że konsekwencje jego ponownej zdrady znów dotkną całą ich rodzinę! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Basia już nie daruje zdradzieckiemu Arturowi w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" Basia w końcu zdecyduje się porozmawiać na temat kolejnej zdrady Artura. Szczególnie, że tym razem będzie już zdecydowanie większą dziewczynką niż miało to miejsce wtedy, gdy jej ojciec wplątał się w pierwszy romans z kochanką Teresą (Dominika Łakomska). Wówczas młoda Rogowska nawet nie miała pojęcia, że w życiu ojca pojawił się ktoś trzeci i dlatego tak naprawdę Rogowski ich opuścił. Ale teraz będzie zupełnie inaczej.

Zwłaszcza, że przecież Basia sama domyśliła się zdrady Artura. I choć i teraz bliscy próbowali to przed nią ukryć, to widząc stan Marysi, nastolatka sama do tego doszła, a Rogowska nie zaprzeczyła. Już wtedy ich córka otwarcie zapowiedziała, że nigdy mu tego nie wybaczy i w 1951 odcinku "M jak miłość" zdania nie zmieni. Tym bardziej, że będzie mieć do niego żal o coś jeszcze!

Rogowska nie wybaczy ojcu, że zostawił rodzinę w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" młoda Rogowska otworzy się przed Zduńskim, który już także będzie wiedział o kolejnej zdradzie Artura. Basia wyzna Pawłowi, że ma największy żal do ojca nie tylko o to, że zostawił ich matkę, ale również ją i całą rodzinę Mostowiaków.

W 1951 odcinku "M jak miłość" Basia kompletnie nie będzie mogła się z tym pogodzić. Zwłaszcza, że przecież zawsze miała z ojcem dobrą relację. Ale jego romans, konsekwencją którego będzie jego odejście po wyrzuceniu przez Marysię, wszystko zmieni.

- On nie zostawił tylko mamy. Ale całą rodzinę. Nigdy mu tego nie wybaczę - zapowie mu Basia.

Rogowski zawalczy o córkę w 1953 odcinku "M jak miłość"!

Ale oczywiście, Artur tak łatwo się nie podda i będzie robił wszystko, aby odzyskać nie tylko żonę, ale i córkę. Tym bardziej, że teściowa Barbara (Teresa Lipowska) już będzie po jego stronie. Dlatego w 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowski ponownie zjawi się przed jej rodzinnym domem, aby tym razem błagać o wybaczenie Basię.

Szczególnie, że w 1953 odcinku "M jak miłość" nie będzie tam Marysi, która uda się do spa na Mazurach, załatwionego przez Kingę (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) w porozumieniu z Agnes (Amanda Mincewicz). Jednak czy Artur w ogóle będzie miał na co liczyć? Zwłaszcza po zapowiedziach jego córki. Czy Basia dotrzyma słowa i odrzuci go jak Rogowska? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Portret smutnej Basi Rogowskiej, obok zmartwiony Artur Rogowski. O kryzysie w ich rodzinie czytaj na SE Superseriale.
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