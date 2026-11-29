Blanka domyśli się, że Mario przyczynił się do śmierci Sergiusza w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1008 odcinku „Na dobre i na złe” Blanka jak podaje swiatseriali.interia.pl będzie już spakowana i gotowa do wyjazdu z Niną, na który zdecyduje się po zatrzymaniu gangstera Dawida (Daniel Mosior) i postrzeleniu porywaczki Zuzy (Aurora Lipartowska) gdy w końcu zda sobie sprawę, że póki Sergiusz (Mateusz Kaczmarek) będzie żył, to one nigdy nie będą bezpieczne przy Mario.

Dlatego zdecyduje się wyjechać bez męża. Milewska już będzie mieć w dłoni bilety lotnicze i będzie gotowa do wyjścia, gdy w drzwiach jej wynajętego przez Milewskiego mieszkaniu nagle on sam się zjawi.

W 1008 odcinku „Na dobre i na złe” Mario powie Blance o nagłej śmierci Sergiusza, który umrze na zawał serca. Ale Milewska szybko domyśli się, że nie stało się to tak o, bez udziału jej męża. Szczególnie, gdy dostrzeże jeden kluczowy fakt.

- Sergio nie żyje – zakomunikuje jej Mario.

- Masz wczorajsze ubranie – zauważy Blanka.

Milewska stanie za mężem po śmierci gangstera w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”!

Ale mimo tego w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” go nie odtrąci! A wręcz przeciwnie! Tym bardziej, że przecież od tego będzie zależał jej wyjazd z Niną i odejście od Mario. W tej sytuacji Milewska nie tylko zrezygnuje z wyjazdu, ale także zaproponuje mężowi wspólny spacer z ich córką. A co więcej pozwoli mu się nawet przytulić.

Jednak w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” wciąż będzie mieć z tyłu głowy, że nagła śmierć Sergiusza nie nastąpiła samoistnie, bez udziału jej męża. Ale z drugiej strony przecież sama postawi mu taki warunek, aby mogli być dalej razem.

Co stanie się z Milewskim w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”?

Czy zatem w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” po śmierci Sergiusza w końcu będą bezpieczni? Zwłaszcza, że aresztowany Dawid już się nie wywinie, tak samo jak Zuza, która po postrzale będzie dochodzić do siebie w szpitalu.

Czy w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” prawda o śmierci Sergiusza wyjdzie na jaw? Czy Milewskiemu przyjdzie za nią odpowiedzieć? A może Poznański umrze jednak sam? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 1008 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1008 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 9 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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