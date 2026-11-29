Blanka nie przestanie się bać w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”!

Początkowo w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” Blanka będzie przekonana, że to już koniec ich koszmaru z porwaniem Niny. Tym bardziej, że przecież działający na zlecenie Sergiusza, Dawid zostanie zatrzymany przez policję, a porywaczka jej córki będzie walczyć o życie w szpitalu. Ale Mario doskonale zda sobie sprawę, że Poznański tak łatwo nie odpuści.

- Nie potrzebujemy ochrony, tylko powrotu do normalności – uzna Blanka cytowana przez swiatseriali.interia.pl.

Do tego stopnia, że w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” wynajmie mieszkanie, do którego ostatecznie przeniosą się Blanka z Niną. Milewska zgodzi się nawet na nadzór policji, ale szybko przekona się, że nawet obecność funkcjonariuszy nie daje jej poczucia bezpieczeństwa. Wszystko przez to, że gdy zadzwoni dzwonek do drzwi, to Milewska spanikuje!

Zwłaszcza, gdy po drugiej stronie zauważy dwóch nieznajomych mężczyzn, przez co odruchowo od razu sięgnie po nóż. Ale ten nie będzie potrzebny, gdyż będą to po prostu pracownicy, którzy zjawią się, aby wymienić wodomierze.

Milewska pęknie przed Tretterem w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”!

Jednak to wystarczy, aby w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” przerażona Blanka już pękła. Milewska już dłużej nie da rady tego dusić w sobie i wyrzuci wszystko w obecności Trettera (Piotr Garlicki), u którego się zjawi, gdy zobaczy u Niny zmianę skórną.

- Już nie mogę, Stefan. Czuję się taka… bezradna… już nie mam siły… już nie mam siły się bać – wyzna mu Milewska.

Oczywiście, w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” Stefan nie przejdzie wobec tego obojętnie. Tym bardziej, że rozpozna u Blanki silną reakcję stresową i zasugeruje szybki kontakt z terapeutką.

Mario usłyszy ultimatum od żony w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”!

Aż w końcu w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” Blanka podejmie radykalną decyzję. Milewska postanowi wyjechać z córką bez zdradzania komukolwiek swojej lokalizacji. W tym nawet Mario, czego początkowo jej mąż nie będzie świadomy, dlatego zgodzi się na wyjazd. Ale żona szybko wyprowadzi go z błędu, czym ogromnie go zaskoczy.

- Nie zrozumiałeś. Wyjeżdżamy - ja i Nina – uświadomi go żona.

- Chcesz zostawić wszystko? Swoją rodzinę, przyjaciół, pracę… - spyta zszokowany Mario.

Ale w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” Milewska uzna, że nie ma innego wyboru, co da zrozpaczonemu mężowi bardzo jasno do zrozumienia.

- Dopóki Sergio żyje, moja córka nie będzie przy tobie bezpieczna – stwierdzi Blanka.

- To też moja córka – przypomni jej mąż.

- Właśnie dlatego tobie najbardziej powinno zależeć na jej bezpieczeństwie – uzna Milewska, po czym zakończy temat, nie zostawiając mu pola na dalszą dyskusję - Przykro mi, ale to jedyne wyjście.

Kiedy 1008 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1008 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 9 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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