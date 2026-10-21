M jak miłość, odcinek 1953: Marysia weźmie na siebie winę za kolejny romans Artura! Zacznie zastanawiać się, co zrobiła nie tak - ZDJĘCIA

Marysia nie przestanie zadręczać się kolejną zdradą Artura w 1953 odcinku "M jak miłość"!

W 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia nawet w spa na Mazurach nie zdoła oderwać się od myśli o kolejnym romansie Artura. Tym bardziej, że przecież historia zatoczy koło i po zdradzie z Teresą (Dominika Łakomska), którą ona w końcu mu wybaczyła, jej mąż znów dopuścił się niewierności, ale tym razem z Joanną (Dominika Sakowicz).

W 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowska dalej nie będzie szukać winy w niewiernym mężu, ale w sobie. Marysia weźmie na siebie winę za kolejną zdradę Artura, do czego przyzna się w szczerej rozmowie z Judytą.

- Cały czas zastanawiam się, co zrobiłam nie tak... - wyzna jej przyjaciółka.

Judyta nie będzie w stanie pomóc Rogowskiej w 1953 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1953 odcinku "M jak miłość" Judyta doskonale będzie zdawać sobie sprawę, że to nie Marysia jest winna kolejnego romansu Artura, a właśnie jej mąż. Dlatego przyjedzie do przyjaciółki na Mazury, aby ją w tym utwierdzić, a przede wszystkim wesprzeć. Jednak Rogowska będzie mieć inne marzenie. Tyle tylko, że Judycie nie da się go spełnić...

- Ale ja nie chcę, aby mnie ktokolwiek pocieszał. Chciałabym, żeby to się nie wydarzyło - przyzna jej Marysia.

W 1953 odcinku "M jak miłość" Kosowska w pełni zrozumie Rogowską. Jednak w tym ani jej, ani nikomu innemu nie uda się pomóc Marysi, bo nikt nie będzie w stanie cofnąć czasu, żeby do romansu Artura z Joanną w ogóle nie doszło. A co gorsza, zdradzonej kobiecie trudno będzie w ogóle się po tym pozbierać, bo jej mąż jej na to nie pozwoli....

Marysia już kompletnie się załamie przez Artura w 1953 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1953 odcinku "M jak miłość" i Rogowski przyjedzie za żoną na Mazury, gdy Basia (Karina Woźniak) poda mu jej adres. Artur zjawi się tam akurat w momencie, gdy Marysia na chwilę zdoła o tym zapomnieć w trakcie miłej rozmowy z Jerzym (Marcin Kwaśny), któremu wcześniej uratuje życie. Ale pojawienie się zdradzieckiego męża zniszczy wszystko.

Do tego stopnia, że w 1953 odcinku "M jak miłość" już kompletnie rozbita Marysia zacznie wypłakiwać się w ramionach Judyty, która jak zawsze otoczy ją wsparciem.

- Nie byłam przygotowana na tę rozmowę... - przyzna jej Marysia, po czym zaleje się łzami.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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