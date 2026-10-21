M jak miłość, odcinek 1953: Dramat Marysi po konfrontacji z Arturem na Mazurach! Tylko Judycie powie, co tak naprawdę czuła - ZDJĘCIA

Artur zacznie błagać Marysię o kolejną ostatnią szansę w 1953 odcinku "M jak miłość"!

W 1953 odcinku "M jak miłość" Artur przyjedzie za Marysią na Mazury, aby jeszcze raz przeprosić żonę i ubłagać ją o kolejną ostatnią szansę. I choć ta miała już być po jego romansie z Teresą (Dominika Łakomska), to Rogowski będzie się starał, aby podobnie stało się i teraz po jego zdradach z Joanną (Dominika Sakowicz).

W 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowski odnajdzie żonę na Mazurach, dzięki adresowi, który poda mu Basia (Karina Woźniak). Artur zobaczy, jak Marysia rozmawia z innym mężczyzną (Marcin Kwaśny) i poczuje ukłucie zazdrości. Do tego stopnia, że zechce jeszcze bardziej walczyć o żonę, mając świadomość, że ktoś może jej mu ją zabrać!

- Przepraszam - zacznie Artur.

- Nie chcę, żebyś mnie przepraszał - oznajmi mu Marysia.

- Chcę cię prosić jeszcze... raz o ostatnią szansę - zacznie błagać ją mąż.

Rogowska nie wybaczy zdradzieckiemu mężowi w 1953 odcinku "M jak miłość"!

Ale tym razem w 1953 odcinku "M jak miłość" będzie musiał obejść się smakiem, bo Marysia nie da mu kolejnej szansy, co da mu bardzo jasno do zrozumienia. Do tego stopnia, że odda mu nawet swoją obrączkę, co będzie dla niej równoznaczne z końcem ich małżeństwa.

W 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowska zrobi przy tym dobrą minę do złej gry i nie pokaże Arturowi, ile tak naprawdę ją to kosztowało. Marysia do końca zachowa spokój i klasę, ale przy Judycie już puszczą jej hamulce. Zwłaszcza, że nie będzie musiała już udawać, że to wszystko nic ją nie kosztuje, bo będzie i to naprawdę sporo...

- Nie byłam przygotowana na tę rozmowę... - przyzna jej Marysia, po czym zaleje się łzami.

Marysia rozklei się przed Judytą w 1953 odcinku "M jak miłość"!

Czy w 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia zacznie żałować, że tak potraktowała Artura? Szczególnie, że przecież wcześniej sama będzie obwiniać się o jego kolejny romans, a teraz mąż po prostu ją zaskoczy. Czy jednak zechce do niego wrócić?

A może w 1953 odcinku "M jak miłość" pozostanie przy swojej decyzji i już nie wpuści zdradzieckiego męża do swojego życia? Zwłaszcza, przy takim wsparciu Judyty i reszty rodziny, która także wypnie się na niewiernego Rogowskiego! Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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