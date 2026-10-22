M jak miłość, odcinek 1956: Artur wróci do Joanny po odrzuceniu przez Marysię! Nie będzie zbyt długo walczył o żonę

Artur definitywnie zaprzestanie walki o Marysię w 1956 odcinku "M jak miłość"!

W 1956 odcinku "M jak miłość" Artur wróci do Joanny, która w przeciwieństwie do Marysi przyjmie go z otwartymi ramionami. Rogowskiemu już odechce starać się o ponownie zdradzoną przez siebie żonę, gdy ta nie będzie chciała mu wybaczyć i dać mu kolejnej ostatniej szansy.

Mimo tego, że po tygodniu odpoczynku niewierny Artur wróci do niej, aby oświadczyć, że to ją wybrał. Ale wówczas spotka się z odrzuceniem i nie inaczej będzie, gdy przeciągnie nawet na swoją stronę Barbarę (Teresa Lipowska), czy jak potem pojedzie za żoną na Mazury. Jednak i w tych przypadkach obejdzie się smakiem, a przy tym ostatnim to już nawet dobitnie, bo Rogowska w 1953 odcinku "M jak miłość" odda mu nawet obrączkę, co będzie ją wiele kosztować.

Odrzucony Rogowski zwiążę się na poważnie z Joanną w 1956 odcinku "M jak miłość"!

I wtedy Rogowski postanowi już ostatecznie się poddać. Szczególnie, że w 1956 odcinku "M jak miłość" z kochanką pójdzie mu zdecydowanie łatwiej, bo ta od razu przyjmie go z powrotem. Dlatego finalnie Artur wybierze jednak Joannę, dla której ostatecznie zdecyduje się porzucić nawet swoją rodzinę, która i tak będzie opowiadać się po stronie Marysi.

W 1956 odcinku "M jak miłość" Artur uzna, że już nawet nie ma co walczyć i o nich, o czym dobitnie się przekona w czasie kolejnej wizyty u Mostowiaków, gdy już nawet Barbara do niego nie zejdzie, Agnes (Amanda Mincewicz) szybko ucieknie, a Basia (Karina Woźniak) odda mu jego rzecz. I choć córka w końcu się ugnie i nawet spróbuje mu pomóc uratować jego małżeństwo z Marysią, to gdy to nie wyjdzie, to znów porzuci i ją.

Wściekła Basia zemści się na ojcu w 1956 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1956 odcinku "M jak miłość" Basia tak tego nie zostawi i postanowi się zemścić. Tym bardziej, że nie będzie mogła pogodzić się z tym, że jej ojciec definitywnie wybrał już kochankę i postanowił związać się z nią na stałe, znów porzucając przy tym całą rodzinę.

W 1956 odcinku "M jak miłość" młoda Rogowska w emocjach zniszczy samochód Dobrzańskiej i wyląduje przez to na komisariacie. Ale czy tym sprawi, że ojciec zmieni zdanie i z powrotem do nich wróci? A może dzięki temu tylko utwierdzi się w swoim wyborze? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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